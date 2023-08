Trossingen will in den kommenden Jahren viele Millionen Euro in die Sanierung und den Ausbau von Straßen stecken. Immer unter dem Vorbehalt, dass genügend Geld vorhanden ist und geplante Projekte nicht doch zeitlich verschoben werden müssen — wie es auch in der Vergangenheit bereits geschah. Denn der Schuldenstand der Stadt wächst bekanntlich in den nächsten Jahren stark an. Welche Arbeiten sind bis 2027 geplant, wo müssen sich die Anwohner auf Baustellen und das Bezahlen von Erschließungsbeiträgen einstellen? Ein Überblick.

Das städtische Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 beinhaltet eine ganze Reihe an Gemeindestraßen, an denen sich in den kommenden vier Jahren etwas tun soll. Unter dem Punkt „Straßenausbauprogramm“ insgesamt hat die Stadt zwischen 2024 und 2027 jährlich zwischen 60.000 und 66.000 Euro eingeplant.

Stadt investiert in Radwegenetz

Deutlich höher sind die Mittel für die einzelnen Projekte: So werden bereits im kommenden Jahr 200.000 Euro für die Sanierung der Theodor–Heuss–Straße fällig. Gar 250.000 Euro sind es 2024 für den Radwegeausbau nach dem Radwegekonzept — bei einem Zuschuss von 125.000 Euro. In den Folgejahren bis 2027 sollen es dann jährlich 50.000 für den Ausbau der Radwege sein.

Nicht immer ist schon bekannt, welcher Straßenabschnitt genau saniert werden soll. In diesen Fällen ist die gesamte Straße markiert. (Foto: Katharina Schaub )

50.000 Euro sind im kommenden Jahr auch für die Verlängerung der Wendeplatte Am Bogen vorgesehen. Für den Katzensteig stehen für 2026 satte 420.000 Euro im Investitionsprogramm. Für den Straßenausbau Bärenwinkel sind es in 2025 420.000 Euro — bei erwarteten Erschließungsbeiträgen von Anliegern von 360.000 Euro; für 2026 sind 40.000 Euro an Beiträgen im Plan eingestellt.

Anlieger müssen sich finanziell beteiligen

Auch Anwohner der Gustav–Stresemann–Straße müssen sich darauf einstellen, in ein paar Jahren tief in die Tasche greifen zu müssen für Erschließungsbeiträge: Insgesamt hat die Stadt bei der Finanzplanung für die Sanierung der Straße dafür in 2025/26 immerhin 257.000 Euro errechnet — bei Kosten für die Sanierung in 2025 in Höhe von 344.000 Euro.

Im selben Jahr sieht das Investitionsprogramm 390.000 Euro für die Zeppelinstraße zwischen Jahn– und Hangenstraße vor, ebenso 225.000 Euro für die Rainstraße, ab Häfnergässle bis Am Rain. 2026 sind es dann 660.000 Euro für den Teil ab Uhland– bis zur Mörikestraße.

Auch Schura ist dabei

Für das zweite Teilstück der Birkenstraße sind in 2025 350.000 Euro veranschlagt. Im selben Jahr sind es für die Litschlesstraße zwischen Bismarck– und Weberstraße 570.000 Euro, im Jahr darauf 690.000 Euro für den Teil von Weber– bis Wagnerstraße. 2027 sollen 300.000 Euro in die Sanierung der Jahnstraße fließen, von Friedens– bis Liststraße.

Bereits im kommenden Jahr steht die Sanierung der Haydnstraße an auf einer Länge von 200 Metern — Kostenfaktor: 400.000 Euro. Sogar 600.000 Euro sind in 2025 für die Flöschgasse bis Südstraße berücksichtigt. Für den Parkplatz am ehemaligen Feuerwehrgebäude in Schura sind es 2024 110.000 Euro, bei 33.000 Euro Fördermitteln.

Busbucht am Schulzentrum

Ordentlich was zusammen kommt auch bei der Hangenstraße: 270.000 Euro in 2024/25 für Fahrbahnsanierung und die Planung „Busbucht vor Schulen“. 410.000 Euro stehen 2024 für die Liststraße an für die Belagserneuerung zwischen Jahn– und Hangenstraße. Vergleichsweise bescheidene 10.000 Euro sind 2024 für „Ampelanlage Ernst–Haller–Straße“ eingeplant, 30.000 Euro für den Umbau der Wendeplatte Carl–Benz–Straße für die THW–Zufahrt.

Der Solweg zwischen dem Baugebiet Albblick und dem Betonwerk ist eine der vielen Straßen und Wege in Trossingen, die in den kommenden Jahren saniert werden sollen. (Foto: Michael Hochheuser )

Auch Trossinger Feldwege will die Stadtverwaltung auf Vordermann bringen, so das Geld reicht: Im kommenden Jahr veranschlagt sind 95.000 Euro für den Feldweg am Löhlebühlhof bis zum Wald, 70.000 Euro für den Feldweg Bärenwinkel und 97.000 Euro für den Weg bei Schura in Richtung Durchhausen.

Weg ist voller Löcher

Arg reparaturbedürftig ist seit langem auch der Solweg bis zum Betonmischwerk — dafür will die Stadt 2025 100.000 Euro ausgeben. Im selben Jahr sind es 50.000 Euro für die Zufahrt zum Reservistenheim mitsamt Kanalbau.

Der Trossinger Gemeinderat muss für die Straßenbauprojekte bei den Haushaltsberatungen in diesem und den kommenden Jahren noch grünes Licht geben — schließlich müssen auch dringliche Aufgaben wie die Sanierung von Schulgebäuden und städtischen Hallen finanziell gestemmt werden. Die Trossinger Kämmerei hat bereits darauf hingewiesen, dass nur die „wirklich unumgänglichen und absolut notwendigen Maßnahmen“ umgesetzt werden sollten — alle übrigen Investitionen sollten „so weit als möglich in die Zukunft verschoben“ werden.