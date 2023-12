Viel Geld nimmt die Stadt im kommenden Jahr in die Hand zwecks Sanierung von Straßen. Die größten Posten 2024 sind jeweils rund 400.000 Euro für den zweiten Bauabschnitt der Liststraße, wo zwischen Jahn- und Hangenstraße der Belag erneuert wird, und für die Sanierung der Haydnstraße auf einer Länge von 200 Metern. Auch die Kirchstraße, die sich laut Stadt „in einem schlechten baulichen Zustand“ befindet, soll neugestaltet werden.

Anlass für die Arbeiten an der Kirchstraße an der Hans-Neipp-Anlage hinter der Stadtverwaltung ist eine Erweiterung des Sanierungsgebiets Löhrstraße. Die Kirchstraße liegt zum Teil in diesem Bereich, umgestaltet werden kann der Abschnitt westlich der Löhrstraße.

Neugestaltung Hans-Neipp-Anlage

Im Zusammenhang mit der Rathauserweiterung bekommt die Stadt laut Dezernent Axel Henninger „die Gelegenheit, die Hans-Neipp-Anlage neu zu gestalten“ - und zudem die Straße. Das Sanierungsgebiet Löhrstraße vergrößert sich von 6,7 auf 7,2 Hektar, der Bewilligungszeitraum für Fördermittel des Landes läuft noch bis April 2026.

250.000 Euro für Radwegeausbau

Ordentlich Geld kostet die Stadt 2024 auch die Sanierung der Rainstraße ab Hafnergässle bis Am Rain - 225.000 Euro sind dafür veranschlagt.

Ein noch etwas höhere Summe, 250.000 Euro, ist im kommenden Jahr für den Radwegeausbau nach dem Radwegekonzept vorgesehen - bei einem Landeszuschuss von 125.000 Euro. Sechsstellig ist auch die Summe für den Parkplatz am alten Feuerwehrgebäude in Schura - 110.000 Euro, wobei 27.500 Euro als Fördermittel des Landes fließen.

Verlängerung der Wendeplatte

Im fünfstelligen Bereich liegen folgende Straßenarbeiten in 2024: 50.000 Euro für die Verlängerung der Wendeplatte am Bogen; 20.000 Euro für die Fahrbahnsanierung der Hangenstraße plus Planung für eine Busbucht vor dem Schulzentrum; für den Umbau der Wendeplatte an der Carl-Benz-Straße für die Zufahrt des Technischen Hilfswerks sind im kommenden Jahr 30.000 Euro vorgesehen, für den Posten Ampelanlage Ernst-Haller-Straße 10.000 Euro.

Straßenlampen auf LED umgerüstet

Keine Straße ohne Lampen: Für Neubau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung will die Stadt im neuen Jahr 57.000 Euro ausgeben. Doch auch hier fließen Fördermittel: 78.000 Euro werden es in 2024 sein für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Doch nicht alles ursprünglich für 2024 Geplante wird umgesetzt: So waren im städtischen Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 im Sommer noch 200.000 Euro für die Sanierung der Theodor-Heuss-Straße eingeplant - doch diese wurde auf 2025 verschoben. Der erste Teil der Sanierung der Rainstraße wurde dagegen um ein Jahr vorgezogen.