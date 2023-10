Gisela Forn hat vor einigen Monaten den aus Altersgründen ausscheidenden Rudolf Kratt als Vorsitzenden von TroAsyl abgelöst. Sie und ihr Team haben viel vor, um die Aktivitäten des Helferkreises nach der Pandemiepause auszudehnen. So startet im November ein Begegnungscafé im Asylbewerberheim an der Händelstraße, zu dem Flüchtlinge und Trossinger kommen können. Weiteres Fernziel ist der Aufbau einer Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder. Und der gemeinsame Sport der zahlreichen alleinstehenden jungen Männer unter den Flüchtlingen in Trossingen.

„Ich habe den Vorsitz von Rudolf Kratt übernommen, damit es bei uns problemlos weitergeht“, erläutert Gisela Forn ihre Beweggründe. Sie habe sich regelmäßig mit ihm getroffen und damit „den meisten Einblick“ gehabt. Nun ist sie Koordinatorin der einzelnen Bereiche. „Seit Juli arbeiten wir am Programm.“ Rund zwei dutzend Mitstreiter zähle TroAsyl, unter ihnen sieben Männer.

Jeder kann kommen

Zentrale Neuerung ist das offene Café, das künftig jeweils an einem Mittwoch jeden Monat aufmachen soll. „Es kann jeder kommen“, weiß Forn um die Hemmschwelle, die manchen Trossinger von einem Besuch abhalten dürfte. „Es wird dauern“, vermutet sie. „Wir wollen auch Leuten, die sich engagieren wollen, eine Möglichkeit geben, niederschwellig einzusteigen“, sagt Sigrun Kramer, die sich beim Helferkreis um die Spenden kümmert. Geplant ist ein Austausch zwischen Flüchtlingen und Helfern im Saal des Gebäudes bei Kaffee und Kuchen.

Wieder geben soll es den wöchentlichen Gesprächskreis, dienstagabends in der Unterkunft an der Gottlieb-Daimler-Straße und donnerstagabends an der Händelstraße. „Wir wollen mit den Flüchtlingen ins Gespräch kommen“, erläutert Sigrun Kramer den Denkansatz. Viele kämen etwa mit Schreiben von Behörden, bei denen sie Unterstützung bräuchten. Es würden auch Ordner verteilt zur Ablage von Papieren, berichtet Gisela Forn. Einige würden auch erzählen, was sie auf ihrer Flucht erlebt haben.

Oft alleinstehende junge Männer

„Viele der Asylbewerber in der Stadt sind alleinstehende junge Männer“, fände es Sigrun Kramer „gut, wenn sich Trossinger finden für den Helferkreis für Sportangebote wie Fußball oder Tischtennis spielen“. In den beiden Unterkünften an der Händel- und der Gottlieb-Daimler-Straße sei Platz für jeweils hundert Menschen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine seien inzwischen alle anderswo untergebracht ‐ dennoch bleiben die Bewohner eine bunte Mischung verschiedener Erdteile: unter ihnen sind derzeit sieben Familien aus Georgien, fünf aus der Türkei oder drei aus dem Irak und unter den Einzelpersonen knapp 40 Syrer, zehn Inder und sieben Tunesier.

„Die Syrer sind eine Gemeinschaft ‐ sie helfen sich auch untereinander“, berichten Forn und Kramer. Das sei grundsätzlich bei „Sprachgemeinschaften“ so, etwa auch bei den türkischen Bewohnern. Zu Streitereien komme es „nicht mehr als bei deutschen Kindern und Erwachsenen“, sagt Gisela Forn. „Natürlich gibt es mal Streit, wenn man so eng zusammenhockt“, fügt Sigrun Kramer hinzu. Über Fragen wie, wer sauber macht, wenn etwa die Küche dreckig ist. „Aber es war bisher nie so, dass wir eingreifen mussten“, betont Forn. Die meisten blieben zwei Jahre bis zu einer Anschlussunterbringung, „einige können früher ausziehen, wenn sie die Anerkennung bekommen“.

Kommunizieren mit Händen und Füßen

Die Kommunikation zwischen Helferkreis und Flüchtlingen geschehe vielfach „über das Übersetzungsprogramm der Handys ‐ und auch mit Händen und Füßen“, berichtet die TroAsyl-Vorsitzende. Bei etwa den arabisch sprechenden Asylbewerbern sei „immer jemand dabei, der englisch spricht und übersetzen kann“, so Sigrun Kramer.

Sie empfindet die europäische Strategie, die Zahl der Flüchtlinge aus anderen Kontinenten einzudämmen, als „Dilemma ‐ ich kann jeden Menschen in Not persönlich verstehen, der auf ein besseres Leben in Deutschland hofft“. Andererseits sei es „natürlich keine Lösung, wenn sie alle zu uns kommen ‐ die Politiker stecken in einer schwierigen Situation“.

Helfer hören Ausreden

2015, als eine große Anzahl von Asylbewerbern nach Deutschland gekommen war, habe unter hiesigen Menschen eine geradezu „euphorische Stimmung“ geherrscht, erinnert sich die Ratsfrau der Offenen Grünen Liste. „Das Katholische Gemeindehaus war fast zu klein“ für den Andrang von Unterstützern. Heute hingegen sei es „schwierig, neue Helfer zu finden“, haben Kramer und Forn festgestellt. Sie hören „Ausreden wie: Ich habe keine Zeit“.

Alle drei Monate treffen sich die Mitglieder von TroAsyl zum Austausch. Zu ihnen zählen auch Silvia Heinz vom Fadenlauf Trossingen und Melanie Springer von der Kinderbetreuung des Helferkreises. Insgesamt elf Frauen spielen, basteln oder tanzen regelmäßig mit Flüchtlingskindern. „Die Kinder verschiedener Nationalitäten finden einfacher zusammen als die Erwachsenen“, sagt Springer. Forn hat beobachtet, dass viele der alleinstehenden jungen Männer „nach dem Sprachkursus am Vormittag eher für sich sind ‐ aber die jungen Leute sind alle sehr freundlich“. Die Mehrzahl der Flüchtlinge, vor allem die alleinstehenden Männer, suche indes nicht die Betreuung durch den Trossinger Helferkreis.

Weniger Spielzeug gespendet

In beiden Unterkünften sind Räume eingerichtet für die jungen Flüchtlinge mit etwa einem Tischkicker. Spielzeugspenden gingen inzwischen weniger ein, „als die Ukrainer hier waren, kamen richtig viele“, berichtet Melanie Springer. Bedarf sieht sie noch bei einer Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlingskinder, die meisten davon seien Grundschüler. „Nicht alle sind an der Ganztagsschule Rosenschule“, wo Springer arbeitet. Der Idealfall sei ein Hausaufgabenbetreuer pro Kind ‐ weil diese Arbeit „sehr zeitaufwändig ist, weil die Mädchen und Jungen kein Deutsch sprechen“.

Drei deutsche Helferinnen und drei Näherinnen, unter anderem aus Afrika, arbeiten derzeit beim Fadenlauf Trossingen. „Es ist für sie ein Anlaufpunkt“, sagt Silvia Heinz. „Sie kommen nach der Schule mittags rein und strahlen ‐ es klappt wunderbar.“ Jedoch wäre es „toll, wenn wir noch mehr Näherinnen hätten“. Deshalb sollen beim neuen offenen Café Nähmaschinen vorgeführt werden. „Ich gehe davon aus, dass wir so die ein oder andere Näherin finden.“

Werkstatt bereitet Räder auf

In Zusammenarbeit mit dem Nudelhaus Trossingen bietet der Fadenlauf an der Löhrstraße 2 „neue Geschenkideen“ an ‐ wie „Noten-Kosmetiktäschle“ oder Stoffkörble, die mit Produkten aus dem Nudelhaus gefüllt werden können. Zwei Nähmaschinen seien kaputt gegangen ‐ Silvia Heinz hofft da auf Spenden von Trossingern.

Auf Spenden von Kinder- und Jugendfahrrädern setzt auch Sigrun Kramer. „Unsere Fahrradwerkstatt bereitet diese dann auf.“ Fragen zu einer Mitarbeit bei Troasyl oder möglichen Spenden beantwortet Gisela Forn unter Telefon 07425‐6385.