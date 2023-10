Zehn Jahre wird die Sanierung der Solweghalle gedauert haben, wenn sie 2025 endlich abgeschlossen sein soll. Über Jahre wurde mal hier was verbessert, mal dort was. „Im Nachhinein wäre es besser gewesen, wenn man alles auf einmal gemacht hätte“, sagt Sandra Kurz vom städtischen Hochbauamt zu der seit 2015 laufenden Dauersanierung. „Eine stückweise Sanierung kostet viel mehr Zeit und ist deutlich aufwendiger.“

„Sinnvoller wäre es gewesen, die Solweghalle mal für ein Jahr zu schließen und alles zu sanieren“, blickt Kurz zurück. So sei sie immer wieder für vier bis sechs Wochen geschlossen gewesen. „Wenn man das alles zusammenrechnet, ist man insgesamt nicht mehr weit entfernt von einem Jahr.“ Die Arbeiten seien oft im Sommer gelaufen, damit die benachbarten Schulen als Alternative zur Solweghalle den Sportunterricht nach draußen verlegen konnten, erläutert Sandra Kurz.

Neue Schränke und Duschen

Die Sanierungsgeschichte begann bereits 2004 bis 2007 mit der Erneuerung der Lichtkuppeln, dem Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung und einer Dachsanierung. Nach einer längeren Pause ging es dann 2015 richtig los, nachdem der Gemeinderat eine Generalsanierung in Abschnitten beschlossen hatte:

Für knapp eine halbe Million Euro wurden Boden und Tribüne saniert; 2017 wurden unter anderem ein Teil der Duschen und Flure saniert sowie Trennvorhänge erneuert. 2018/19 setzte die Stadt die Sanierung der Duschen fort.

2020 wurden 1,1 Millionen Euro in die Sanierung von Technik und Beleuchtung gesteckt: Verbessert wurden die Beheizung und Belüftung der Solweghalle samt der Umkleideräume, hinzu kamen Lautsprecheranlage und neue Schränke im Flur; auch die Hallenträger wurden saniert. Alles in allem beliefen sich die Sanierungskosten von 2004 bis 2023 laut Stadt auf 2,56 Millionen Euro.

75 Prozent Förderung winken

Weitere Kosten in Millionenhöhe kommen hinzu für die verbleibenden Arbeiten: Wie bei der geplanten Sanierung der Fritz-Kiehn-Halle stellte die Stadt einen Förderantrag beim Bund für das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in Sport, Jugend und Kultur“, Projektaufruf 2023.

„Im Fall einer positiven Entscheidung des Auswahlgremiums des Bundestags würden 75 Prozent der Kosten gefördert werden können“, erläutert Sandra Kurz. Diese würden aktuell auf gut 3,3 Millionen Euro geschätzt ‐ was mögliche Bundesmittel von rund 2,5 Millionen Euro bei 880.000 Euro Eigenmitteln der Stadt bedeuten würde.

Hitzeschutz an Verglasungen

Eine ganze Reihe an Arbeiten steht noch aus, so die Fördermittel für eine energetische Sanierung bewilligt werden: Dazu zählen laut Kurz die Fassadendämmung rund ums Gebäude und eine Dachsanierung mit nachhaltigen Produkten, die Erneuerung von Verglasung und Glasfassaden, Hitzeschutz an den Verglasungen, die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, die Erneuerung der Elektrik mit „hocheffizienter Beleuchtung“ im Foyer mit Küche und im großen Gymnastikraum des Erdgeschosses.

LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder

Geplant sei auch dort eine LED-Beleuchtung mit Präsenzmelder, wie in der Sporthalle im Untergeschoss.

Dessen Boden weist einige Risse auf ‐ „das ist nicht optimal“, sagt Kurz dazu. Die Erneuerung sei bei einem Sportbodenaufbau „aufwendig“, erläutert die Expertin. Erneuert werden sollen ebenso die Wände und Deckenbeläge im Gymnastikraum und im Foyer mit der Küchenzeile, „vermutlich bauen wir auch eine neue Küche ein“.

Außenbereich umgestaltet

Zwecks Barrierefreiheit sollen die Eingangstüren verbreitert werden sowie „wenn möglich, ein behindertengerechtes WC eingebaut werden“, so Kurz. Für einen besseren barrierefreien Zugang müsse auch der Außenbereich der Solweghalle umgestaltet werden.

Auch für die Auswirkungen des Klimawandels solle die Solweghalle gerüstet werden ‐ so werde hoher Wert auf nachhaltige Materialien gelegt; Ziel sei es, den Energieverbrauch deutlich zu mindern. „Bisher geht viel Energie verloren“, sagt Sandra Kurz.

Hauptgrund seien die vielen Betonflächen. In der Solweghalle fehle bislang eine Dämmung. „Als sie 1975/76 gebaut worden ist, wurde in der Regel nicht gedämmt ‐ Energie einzusparen hat damals keinen interessiert.“

Fördermittel zunächst nicht bewilligt

Bei der ersten Antragstellung im vergangenen Jahr seien die Fördermittel sowohl für Solweg- wie für die Fritz-Kiehn-Halle allerdings nicht bewilligt worden, betont Kurz. Deshalb seien sie dieses Jahr erneut beantragt worden.

Sie hält die weitere Sanierung jedoch auch ohne Fördermittel für denkbar und notwendig ‐ „das Dach inklusive der Lichtkuppeln müssten wir dann eben später machen“. Allein die Arbeiten am Dach würden rund 1,3 Millionen Euro Kosten verursachen.

„Wenn wir Fördermittel erhalten, können wir den letzten Teil der Generalsanierung nächstes Jahr starten“, hofft Kurz nun auf gute Kunde aus Berlin.