Zahlreiche Institutionen in der Region bekommen wieder viel Geld von der Trossinger Karl-Hans-Efinger-Stiftung: Insgesamt 121.000 Euro verteilt die Einrichtung zur Förderung notleidender Kinder und der Altenhilfe in diesem Jahr im Landkreis Tuttlingen und darüberhinaus. Vertreter der meisten bedachten sozialen Einrichtungen waren zur Spendenübergabe im Baumarkt Efinger gekommen.

„Es ist gut, wenn man sparsam wirtschaftet“, begrüßte Stiftungsvorstand Karl-Hans Efinger die Gästeschar, der die Stiftung 1999 initiiert hatte. Seither konnten fast 1,85 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Trotz der vielen Krisen sei die Einnahmenseite stabil, so Efinger und der stellvertretende Stiftungsvorstand Kunibert Wilhelm. „Deshalb sind wir trotz schwieriger Situation der Wirtschaft in der Lage, Spenden vergeben zu können.“

Null Leerstände

Wesentlicher Grund sei, dass das Stiftungsvermögen maßgeblich in Immobilien gebunden sei und durch Mieteinnahmen nachhaltig Erträge gesichert seien. „Wir haben null Leerstände bei den Vermietungsobjekten“, berichtete Efinger.

Viel Beifall erhielt er, als er verkündete, dass die Stiftung als „Inflationsausgleich“ in diesem Jahr jedem Projekt 500 Euro mehr zuschlug als 2022. Das regionale Engagement sei „mit Schwerpunkt Krippen, Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen in Trossingen ausgeweitet worden. Bürgermeisterin Susanne Irion sprach ihren Dank aus im Namen der unterstützten Institutionen der Stadt.

Lange Liste an Institutionen

Die Liste der Einrichtungen, die eine Finanzspritze erhalten haben, ist lang. Im Laufe des Jahres bereits bekommen hat der Tuttlinger Verein Tutilla die größte Einzelsumme von 7.500 Euro. Die gleiche Summe ging jetzt an das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies für sein neues Familienhaus. Ebenfalls schon geflossen waren unter anderem 3.000 Euro für die Gestaltung des Außenbereichs des Trossinger Kindergartens Don Bosco.

3.500 Euro gingen nun an die Feldner Mühler in Villingen-Schwenningen, 2.500 Euro an den Förderverein der Otfried Preußler Sprachheilschule in Balgheim für neue Möbel im Kindergarten. Ebenso 2.500 Euro bekam der Förderverein der Trossinger Friedensschule, die mit der Agenda Trossingen einen Schulgarten gestaltet.

Geld für Sprachförderung

Der Förderverein der Trossinger Löhrschule wurde mit 3.500 Euro berücksichtigt, die für die Sprachförderung ukrainischer Schüler verwendet werden sollen. Die gleiche Summe ging insgesamt an alle drei Grundschulen der Stadt für das Projekt Phönix zum Schutz vor sexuellem Missbrauch. Adressat weiterer 2.500 Euro war der Förderverein der Rosenschule.

3.500 Euro erhielt das Frauenhaus in Tuttlingen, unter anderem für Schulranzen der dort untergekommenen Kinder. Die Jugendmusikschule Trossingen durfte sich über 4.000 Euro freuen zur Unterstützung sozial schwächerer Schüler. Das Dr.-Karl-Hohner-Heim in Trossingen bekam Geld für Aktivierungsmaterial seiner betagten Bewohner.

Raum für Sinneswahrnehmungen

Je 3.500 Euro erhielten das Lebenshaus Trossingen sowie die Schule des Lebens von Mutpol in der Stadt für Spielgeräte im Außenbereich. Auch die Musikhochschule wurde bedacht - 3.500 Euro zur Unterstützung bedürftiger Studierender. 5.000 Euro kann die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn für ein Projekt zur Alzheimerprophylaxe einsetzen.

Die Lebenshilfe Landkreis Tuttlingen erhält 3.500 Euro für einen Raum für Sinneswahrnehmungen. Eine Summe in gleicher Höhe geht an das Sozialwerk Trossingen. Darüberhinaus werden überregionale Initiativen unterstützt wie der Förderverein Ait Bouguemez in Eisenach, 3.500 Euro für ein Schulprojekt in Marokko, oder die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 2.000 Euro für eine Jugendbauhütte.