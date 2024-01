Außerirdisches Leben ist das Spezialgebiet des Trossingers Andreas Anton. Am Montagabend, 29. Januar, war er dazu Kandidat bei der TV-Sendung „Sag die Wahrheit“. „Die Maschinerie in einem Fernsehstudio ist beeindruckend“, sagt er zu seinem ersten Auftritt in einer Unterhaltungssendung.

Die Sendung des SWR ist seit mehr als zwei Jahrzehnten für viele liebgewordenes Fernsehritual am späten Montagabend. Für alle, die sie nicht kennen, kurz der Ablauf: in mehreren Spielrunden behaupten je drei Kandidaten, etwas zu sein, zu tun, zu können. Zwei lügen, nur einer spricht die Wahrheit. Ein prominent besetztes Rateteam muss herausfinden, welcher Vertreter des Trios nicht flunkert.

Drei Herren mit gleichem Namen

Der Trossinger hatte nicht den Part des Lügenbarons inne. „Mein Name ist Andreas Anton - und ich beschäftige mich mit Außerirdischen“, stellte er sich genau wie die beiden Schwindler an seiner Seite vor.

Anton, bei der letzten Bundestagswahl Kandidat der FDP für den Raum Tuttlingen/Rottweil, beschäftigt sich professionell mit dem Thema - sein Geld verdient der Soziologe am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg im kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschungsbereich. Er hat, teils mit anderen Autoren, mehrere Bücher geschrieben, neben Themen wie „Erstkontakt mit Aliens“ auch über Verschwörungstheorien.

Rateteam soll veräppelt werden

Über ein Interview, das er bereits 2021 bei der Radiosendung „Leute“ auf SWR 1 als Experte für Verschwörungstheorien und Außerirdische/Ufos gegeben hatte, waren die „Sag die Wahrheit“- Macher auf Anton gestoßen. „Sie fragten bei mir an, ob ich mir vorstellen könnte, dort aufzutreten“, erzählt der Trossinger. Konnte er. Mitte November 2023 war es so weit - Anton fuhr für zwei Tage zur TV-Aufzeichnung nach Baden-Baden; dort werden regelmäßig gleich mehrere Folgen am Stück produziert.

Am Abend vor der Aufzeichnung traf er sich mit den beiden Schwindlern seiner Runde, „zwei wirklich netten Herren“. Er habe sie zur Thematik gebrieft. „Sie wollten etwa wissen, ob es Fragen des Rateteams geben könnte, die sie aufs Glatteis führen würden“. Seitens des TV-Teams sei ihnen „nahegelegt worden, dass wir das Rateteam durchaus etwas veräppeln sollen“. So verzichtete der 40-Jährige bewusst auf Fachbegriffe und antwortete „eher allgemein, nicht so sehr im Detail“. Die habe er dafür im Vorfeld den beiden Mitspielern vermittelt, „damit sie auftrumpfen konnten“.

Nervös und aufgeregt

Bei einem Probelauf testete das Trio den Ablauf. „Fernsehen ist schon sehr komplex, es steckt wahnsinnig viel Aufwand dahinter.“ Er habe gelernt, wann er in welche Kamera blicken müsse, „und dass ich nicht nicken soll, wenn ich vorgestellt werde“. Und sich dadurch ein Stück weit verrate. Moderator Michael Antwerpes sei den Vorstellungstext zuvor mit ihm durchgegangen. „Ich war schon etwas nervös und aufgeregt“, blickt Anton zurück - obgleich es nicht seine erste TV-Erfahrung war: So war er schon auf diversen Kanälen Interviewpartner zum Thema Weltraum.

Eine der Fragen, die ihm gestellt wurden, sei gewesen, „für wie wahrscheinlich ich außerirdisches Leben halte“. Er habe die Antwort bewusst allgemein gehalten: Die Wahrscheinlichkeit ließe sich nicht abschätzen, ein Erstkontakt mit extraterrestischen Lebensformen „könnte morgen passieren oder nie“. Für einen der vier Ratefüchse, Smudo von den Fantastischen Vier, sei dies ein „Ausschlusskriterium“ gewesen. „Er ist ein lustiger Kerl“, sagt Andreas Anton über den Sänger.

Nicht eine Stimme für den echten Experten

Ein weiterer Spaßvogel des Ratequartetts ist Pierre M. Krause. „Mit ihm habe ich mich nachher unterhalten, er war sehr interessiert am Thema.“ Sehr gut gefallen hat Andreas Anton die Fehleinschätzung seiner Person seitens Fragerin Kim Fisher: Kandidat zwei habe das ganz gut gemacht, habe sie vor der Abstimmung gesagt. „Aber ich wäre so einer, den man überall hinsetzen könnte - ich könnte alles verkörpern.“

Die Taktik und die Einweisung der beiden Schwindler als Kurzzeitexperten für Außerirdische fruchtete: „Es hat gut funktioniert - keiner hat auf mich getippt“, lacht Anton. „Sie hatten beide einen akademischen Habitus.“ Einer, ein Brauereibesitzer, habe drei von vier Stimmen des erfolgreich in die Irre geleiteten Rateteams erhalten. „Er hat es klasse gemacht - er hätte ein Professor sein können.“

Faszinierendes Thema Weltraum

Der echte Experte freut sich, sein Fachgebiet mit seinem Fernsehauftritt (wer ihn verpasst hat, kann die Sendung in der SWR-Mediathek anschauen) auf unterhaltsame Art und Weise in die Öffentlichkeit gebracht zu haben. „Das Thema Weltraum fasziniert viele, es gibt ein gewisses gesellschaftliches Interesse“, sagt Andreas Anton. Er habe viele Anfragen bekommen nach Veröffentlichung der Bücher seitens der Medien. „Von Bild bis zum Deutschlandfunk war fast alles dabei.“

Er sehe die Gefahr, „dass das Thema außerirdisches Leben ins Lächerliche gezogen wird“. Das jedoch habe er bei seinen Veröffentlichungen medial bisher „nicht erlebt - sie sind auf viel ernsthaftes Interesse gestoßen“. Er persönlich hält es für wahrscheinlich, dass nicht nur auf der Erde intelligentes Leben existiert. „Aber wir wissen es nicht - bisher wurden nicht mal irgendwelche Mikroben außerirdischer Lebensformen entdeckt.“