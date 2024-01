Die Sternsinger kommen

Die Trossinger Sternsinger sind diese Woche von Mittwoch bis einschließlich Freitag unterwegs. Am Mittwoch, 3. Januar, werden folgende Gebiete besucht: Deibhalde, Bietwiesen, Schura. Am Donnerstag, 4. Januar, sind sie in der Siedlung, im Bereich Litschlesstraße, Kapf, Langwiesen und Schura unterwegs. Am Freitag, 5. Januar, schließlich besuchen sie weitere Teile des Wohngebiets Kapf, des Bereichs Litschlesstraße und Rosenäcker. Die Gruppen laufen an jedem Tag etwa gegen 14 Uhr los und sind dann bis abends unterwegs. Der Aussendungsgottesdienst findet am Mittwoch, 14 Uhr, in der katholischen Kirche statt, der Abschlussgottesdienst am Samstag, 6. Januar, 10.30 Uhr.

Krankheitsbedingt können aber nicht alle angekündigten Bezirke von den Sternsingern besucht werden. Das ehrenamtliche Team verteilt in diesen Bereichen Segensbriefe. Wer Ende der Woche noch keinen Besuch oder Brief bekommen hat, kann sich Segensbrief und Aufkleber in der Kirche abholen.