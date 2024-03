Viele Menschen träumen von ihren eigenen vier Wänden, sei es nun ein Haus mit Garten oder eine Eigentumswohnung. Das kann auch Immobilienmaklerin Ursula Kratt bestätigen.

„Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist ungebrochen stark“, sagt Kratt. Doch mittlerweile sind die Zinsen gestiegen und die Banken verlangen mehr Eigenkapital. „Daher ist zwischen Wunsch und Realisierung bei vielen eine größere Lücke entstanden.“

Preise doppelt so hoch

Wer nicht genug Eigenkapital hat oder die hohe Rate nicht tragen kann, für den rückt das Eigentum in weite Ferne. Die Preise seien während der langen Niedrigzinsphase sehr stark gestiegen und haben sich zum Teil verdoppelt, berichtet Kratt. Dieser Preisanstieg sei durch die höheren Zinsen inzwischen gestoppt worden.

Kratts Einzugsgebiet umfasst Trossingen, Spaichingen, den Ortsteil Schura sowie kleinere Orte wie Talheim, Durchhausen, Seitingen-Oberflacht, Tuningen, Aldingen-aixheim, Hausen ob Verena und die Umgebung von Spaichingen.

Ursula Kratt (Foto: Katharina Schaub )

Ihre Kunden sind in der Regel Menschen, die „nicht mit dem Thema Neubau liebäugeln“. Denn ein Neubau ist in der Regel nicht unter einer halben Million Euro zu realisieren, und auch da wird es schon sehr eng. Daher schauen sich viele auch bei Bestandsimmobilien um.

So ist der Trossinger Markt

Eine kleine Besonderheit gibt es auf dem Trossinger Immobilienmarkt. „Es gibt in Trossingen viele rumänische Familien. Diese Menschen sind alle eher eigentumsorientiert und oft handwerklich recht begabt“, erklärt Kratt.

Und für sie gibt es einen weiteren Vorteil: „Wenn sie Baumaterialien in Rumänien einkaufen, bekommen sie die gleiche Qualität für einen wesentlich geringeren Preis. Da Rumänien zur EU gehört, können sie die Materialien zollfrei einführen.“ Daher kommen für diese Zielgruppe auch ältere Immobilien in Frage.

Die Immobilie, die für das ganze Leben passt, die gibt es nicht. Ursula Kratt

Einen typischen Käufer oder auch Verkäufer gibt es nicht. Zwar suchen besonders häufig junge Familien nach einem Einfamilienhaus, aber auch Senioren ändern im Alter nochmal ihre Wohnsituation, etwa um sich zu verkleinern. „Die Immobilie, die für das ganze Leben passt, die gibt es nicht“, erklärt Kratt.

Wohnen für Senioren Das sei auch immer eine sehr emotionale Entscheidung, erklärt Kratt. „In diesem Haus hat man das ganze Leben mit dem Ehepartner oder der Familie gewohnt und nun soll man sich plötzlich trennen, das ist für viele nicht leicht.“ Das betrifft auch Möbel und andere Gegenstände, für die im 140-Quadratmeter-Haus Platz war, in der kleineren Wohnung aber nicht mehr. „Viele schieben die Entscheidung daher auf“, sagt Kratt. Sie habe bereits Senioren erlebt, die immer wieder einen Anlauf gewagt haben, den Schritt aber dann doch nicht gegangen sind. Später habe dann die Energie gefehlt. „Man sollte daher in einem Alter, in dem man noch einigermaßen fit ist, überlegen und eine Entscheidung treffen.“

Das ist besonders gefragt

Beliebt sind bei Käufern etwa Immobilien mit Garten. „Der hat einen langen Nutzen“, erklärt Kratt. Erst können hier die Kinder toben und spielen, im mittleren Alter wird die Gartenarbeit zum Hobby.

„Es gibt den alten Spruch: Bei Immobilien zählen nur drei Sachen - die Lage, die Lage und die Lage“, sagt Ursula Kratt schmunzelnd. Ein beliebtes Gebiet ist Bietwiesen. Der Bereich rund um die Schulen ist ebenfalls bei Familien gefragt.

Ein Pool im Keller?

Wer sich in Trossingen ein gehobenes Haus aus den 1970er Jahren anschaut, findet manchmal ein stillgelegtes Hallenbad im Untergeschoss. „Damals war ein Liter Heizöl so was von billig, dass sich immer mehr Leute ein Hallenbad leisten konnten.“ Mit dem Preisanstieg beim Heizöl wurden die meisten Hallenbäder außer Betrieb genommen.

Dass die Einwohnerzahl von Trossingen wächst und sich viele Menschen in der Stadt niederlassen, kann Kratt gut nachvollziehen.

Trossingen hat ein gutes Angebot an Schulen und gute Einkaufsmöglichkeiten - da ist nicht jede Stadt in dieser Größe so gut ausgestattet. Ursula Kratt

„Trossingen hat ein gutes Angebot an Schulen und gute Einkaufsmöglichkeiten – da ist nicht jede Stadt in dieser Größe so gut ausgestattet“, sagt Kratt. Dazu komme die verkehrsgünstige Lage nahe der A81 und der B27.

Tipp 1: Wie viel kann und will ich ausgeben?

Zu Kaufpreis und Kaufnebenkosten kommen noch die Kosten für eventuelle Renovierungen und Instandsetzungen. „Ich habe es bisher kaum erlebt, dass jemand ein Haus gekauft hat und gar nichts daran verändert hat“, sagt Maklerin Ursula Kratt. „Jeder Mensch hat einen anderen Geschmack und andere Bedürfnisse.“

„Jeder Mensch hat einen anderen Geschmack und andere Bedürfnisse.“ Um den finanziellen Rahmen abzustecken, sollte der erste Weg zur Bank führen. „Das ist die Grundvoraussetzung“, so Kratt.

„Wenn ich etwas rein bekomme und merke, dass es zu einem Kunden passen könnte, schlage ich es ihm direkt vor, ohne dass es einen Umweg über die Internetseite macht", so Kratt. Wenn der Makler weiß, was der Kunde sucht, dann kann er sich melden, wenn ein passendes Haus auf den Markt kommt.

Tipp 3: Das Umfeld einweihen

Ursula Kratt rät dazu, auch Freunden, Verwandten und Kollegen davon zu erzählen, dass man gerade auf der Suche nach einer Immobilie ist.

Viele Informationen, etwa dass sich jemand verkleinere und daher das Einfamilienhaus verkauft, bekommt man manchmal durch persönliche Infos.

Tipp 4: Die eigenen Wohnbedürfnisse kennen

Die Vorstellung, man kauft ein Haus und bleibt dort sein Leben lang, ist zwar in vielen Köpfen verankert, aber nicht immer realistisch. Das Haus, das mit zwei kleinen Kindern voller Leben war, kann einem Senior schnell zu groß werden.

Viele Senioren verkaufen das Haus und kaufen dann etwas Kleineres, etwa eine Dreizimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Ursula Kratt

Tipp 5: Fachkundige Person zur Besichtigung mitbringen

Wer eine sachkundige Person wie einen Architekt oder Fachhandwerker zur zweiten Besichtigung mitbringen möchte, kann von dessen Fachwissen profitieren. „Kein seriöser Makler und kein seriöser Privatanbieter würde sich dem verweigern“, sagt Kratt.

Tipp 6: Geduld haben

„Ein Haus zu finden, in dem man sich wirklich wohlfühlt, das braucht Zeit“, erklärt die Maklerin. Sie hatte schon oft Kunden, die sich für zwei, drei Jahre am Markt umgeschaut haben. Sich selbst unter Zeitdruck zu setzen, macht wenig Sinn.

Tipp 7: Umfassend informieren

Sobald man eine Immobilie gefunden hat, die einen interessiert, sollte man beim Baurechtsamt nachfragen, ob es Baulasten gibt. „Sonst kann es böse Überraschungen geben“, warnt Kratt.

Man sollte sich außerdem gut über den Erschließungszustand informieren.„Es sind bei weitem nicht alle Häuser an erschlossenen Straßen“, so Kratt. Die Gebühren für die Erschließung dürfen aber erst nach Fertigstellung abgerechnet werden. So können auch bei Bestandsimmobilien unerwartete Kosten auftreten.

Bei Wohnungen hilft ein Blick ins Beschlussbuch der Eigentümerversammlung. Hier ist beispielsweise einzusehen, ob nach dem Kauf eine Sonderumlage, etwa für anstehende Sanierungen, anfallen kann.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Thema Energie. „In älteren Häusern ist oft auch die Heizung alt. Da muss man sich überlegen, was man da macht“, sagt Kratt. Beispielsweise einen Energieberater kontaktieren.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Thema Energie. „In älteren Häusern ist oft auch die Heizung alt.“ Ursula Kratt rät noch vor dem Kauf dazu, einen Energieberater zu konsultieren und sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.

Tipp 8: Gut vorbereiten

„Man kann zwar schlecht voraussagen, was in fünf oder zehn Jahren ist“, so Kratt.

Aber wer weiß, dass er eine Immobilie kaufen möchte, sollte sich rechtzeitig finanziell darauf vorbereiten. Ursula Kratt

Aber wer weiß, dass er in Zukunft eine Immobilie kaufen möchte, sollte sich rechtzeitig finanziell darauf vorbereiten. Etwa durch einen Bausparvertrag, um das nötige Eigenkapital anzusparen. Bei der Suche nach der passenden Finanzierung rät Kratt dazu, nicht mehr als drei Banken anzufragen. In der Regel macht die Bank eine Schufa-Abfrage, die registriert wird.

Das kann sich nachteilig auf den Schufa-Score auswirken. Wem persönliche Beratung wichtig ist, dem rät Kratt dazu, die Hausbank vor Ort in die engere Auswahl zu nehmen.