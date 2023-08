Der Kunstverein Trossingen hat viel vor

Der Kunstverein Trossingen hat sich wieder einiges vorgenommen und ein umfangreiches Programm für das kommende Jahr beschlossen. Wie die Vorsitzende Jessica Rühmann berichtet, wird es am Donnerstag, 5. Oktober, ein Kooperationstreffen mit dem Kunstverein in Bad Dürrheim geben. Das erste Treffen beider Kunstvereine im vergangenen Februar hatte in Trossingen einen guten Anklang gefunden. Es fördere den Austausch untereinander, so die Vorsitzende.

Der Ausflug des Kunstvereins, eine Tagesfahrt ins Schauwerk Sindelfingen mit Führung, ist für Samstag, 11. November, geplant. Vom 23. bis 26. November ist die Jahresausstellung vorgesehen, diesmal im Trossinger Konzerthaus. Das Thema für diese Ausstellung lautet „Surreale Welten“. Alle Künstlerinnen und Künstler aus dem Verein sind dazu aufgerufen und können ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Im Frühjahr 2024 wird es wieder eine neue Ausstellung im Bethel geben, die jetzige läuft noch bis zum Jahresende. In der Volksbank in Trossingen ist ebenfalls eine Ausstellung geplant. Für den Jahreskalender des Kunstvereins wurde das Thema „Trossingen und Umgebung“ vorgeschlagen, zudem die Mitglieder aufgerufen sind, mitzumachen. Dieser Kalender für das Jahr 2024 wird zur Jahresausstellung im November käuflich zu erwerben sein.