Demos gegen Rechts: Das ist in Trossingen geplant

Im Tuttlingen hat es eine Demonstration für Demokratie gegeben, in Villingen-Schwenningen wurde mit über tausend Teilnehmern demonstriert - und auch Spaichingen hat eine Demonstration geplant. Nur in Trossingen gab es bisher keine vergleichbaren Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus in dieser Größenordnung. Woran liegt das?

Bündnis fehlt

„Eine solche Veranstaltung muss von vielen getragen werden, damit sie erfolgreich stattfinden kann“, sagt Wolfgang Steuer. Er ist Mitglied der OGL-Fraktion im Gemeinderat und einer der Organisatoren der Trossinger Mahnwache, die am Freitag zum 100. Mal stattfand. Dass es in Trossingen bisher keine Demonstration gab, lege daran, dass es bisher kein breites Bündnis gebe.

Die Gründung eines solchen Bündnisses hat Steuer nun mit einigen Mitstreitern angestoßen. Die Anregung dazu kam von den Teilnehmern der Mahnwache, die mit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine ins Leben gerufen wurde.

„Damals haben wir gegen den Krieg Russlands in der Ukraine und in Solidarität mit Flüchtlingen öffentlich Stellung bezogen“, sagt Steuer. Aber auch Solidarität mit den Opfern von anderen Kriegen, wie dem im Jemen, im Südsudan, in Syrien und im nahen Osten, sollte gezeigt werden. Zudem ist auch die politische Situation in Deutschland immer wieder ein Thema im Mahnwachenkreis.

Rechtsruck bereitet Teilnehmern Sorgen

„Aus der Runde der Mahnwache kam viel Betroffenheit wegen des Rechtsrucks in Deutschland“, sagt Steuer. Die Teilnehmer haben deshalb den Trossinger Appell erarbeitet, ein Schriftstück, in dem sie Politiker und besonders Bürger dazu aufrufen, sich für Demokratie einzusetzen.

„Überlassen Sie den Rechtsradikalen keinen Raum, um ihre demokratiefeindliche Politik durchzusetzen! Achten Sie darauf, dass unser Grundgesetz Maßstab der Politik und der Parteiprogramme bleibt!“, heißt es in Richtung der Politik.

Und an die Bürger gerichtet: „Nehmen Sie Ihr Wahlrecht in Anspruch! Nur so sind die Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats gewährleistet! Geben Sie bei den kommenden Wahlen den Parteien Ihre Stimme, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und nicht daran rütteln wollen!“

Verschickt haben die Initiatoren den Appell unter anderem an über 20 Politiker auf Landes- und Bundesebene, darunter der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf, CDU-Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss und Manuel Hagel, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, und der Bundeskanzler. Viele Politiker hätten positiv auf den Appell reagiert, so Steuer. Über 300 Personen haben bereits unterschrieben.

Appell Thema im Gemeinderat

Denn in der vergangenen Sitzung schlug die OGL-Fraktion die Gründung eines breit aufgestellten Bündnisses für den Fortbestand der Demokratie vor. Darin sollen unter anderem die Fraktionen, Vereine und Unternehmen mitwirken. Und auch die Verwaltung, so die Idee, solle sich einbringen. In diesem Zusammenhang wurde seitens der Verwaltung jedoch auf die Neutralitätspflicht hingewiesen.

„Meine Neutralitätspflicht umfasste im konkreten Fall zunächst organisatorisch die Gleichbehandlung aller Fraktionen mit ihren Anliegen und Anträgen. Aus gutem Grund sieht die Gemeindeordnung vor, dass Anträge erst in der übernächsten Sitzung beschlossen werden können“, sagt Trossingens Bürgermeisterin Susanne Irion.

Antrag zu spät eingereicht

Verwaltung, Gemeinderäte, aber auch Bürger sollen die Möglichkeit haben, sich über die Themen auf der Tagesordnung umfassend informieren zu können, daher konnte über den Antrag noch nicht entschieden werden.

„Wie schmal der Grat zur Beurteilung in dem Fall war, zeigte sich übrigens darin, dass ein erster Antrag um 8.15 Uhr am Tag der Sitzung eingereicht, dann zurückgezogen und um 10 Uhr erneut eingereicht wurde, weil sich nicht alle Fraktionsmitglieder der OGL mit den Inhalten identifizieren konnten“, so Irion weiter. Das Thema wird daher in der Sitzung am Montag, 26. Februar, erneut auf der Tagesordnung stehen.

„Was jetzt vor uns liegt, ist kein Wettbewerb, den man dadurch gewinnt, dass man möglichst schnell und laut demonstriert und im Zweifel mit dem Finger auf diejenigen zeigt, die nicht dabei sind. Was uns bevorsteht, ist ein Marathon, in dem es gelingt, Vertrauen zurückzugewinnen und freiheitlich demokratische Werte zu vermitteln, die ein Stück weit verloren gegangen sind“, so die Bürgermeisterin.

Wie geht es jetzt weiter?

Steuer hofft, dass sich in der kommenden Sitzung weitere Unterstützer dem Trossinger Appell anschließen. Einige Räte und auch die Bürgermeisterin als Privatperson hätten bereits unterzeichnet. Von einem Bündnis erhofft sich Steuer vor allem Wissensvermittlung.

„Demokratie braucht Bildung. Die Leute müssen wissen: Was ist eine Demokratie? Und was passiert, wenn etwa ein AfD-Funktionär in Brandenburg äußert, dass er den Parteienstaat abschaffen möchte?“, sagt Steuer.

Flashmob geplant

Und auch eine weitere öffentliche Aktion ist geplant: „Unserem Gemeinderat ist es wichtig, sich für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Bei uns wird es am Montag, 26. Februar, um 17.15 Uhr einen durch die Stadt organisierten Flashmob geben, zu dem wir herzlich einladen“, so Bürgermeisterin Irion. Bei der Veranstaltung handelt es sich um einen Flashmob, der die Nähe zum überparteilichen Bündnis Demokratie und Menschenrechte unterstreichen soll.

Und auch, ähnlich wie Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck und Landrat Stefan Bär, bei einer Demonstration auf dem Podium zu sprechen, schließt Irion nicht aus: „Wenn klar erkennbar ist, wer Organisator der Demo ist und dass die Zielrichtung klar und überparteilich die Förderung der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte ist, die in unserem Grundgesetz verankert sind, ist das mit der Neutralitätspflicht vereinbar. Insofern hätte ich vermutlich dort auch gesprochen.“

Auch die politische Arbeit der Mahnwache geht indes weiter. Am Freitag, 23. Februar, kommen die Teilnehmer zum 100. Mal auf dem Rathausvorplatz zusammen. „Ein trauriges Jubiläum“, sagt Steuer. Unterkriegen lassen will er sich jedoch nicht. Wenn man sich für Frieden in der Welt einsetze, so Steuer, sei ist das Ergebnis ungewiss. „Wir können nur mit Zuversicht daraufhinarbeiten“, sagt er.

Trossinger Appell

Der Trossinger Appell wurde am 19. Januar 2024 von Andreas Solleder und Wolfgang Steuer vom Aktionskreis Mahnwache für den Frieden Trossingen verfasst. Hier können Sie den Appell im Wortlaut lesen.

Wiederholt sich Geschichte?

Es ist erschreckend, wie sich die politische Stimmung im Lande gewandelt hat. In der Bundesrepublik waren Rechtsradikale und Neonazis einer politischen Machtübernahme noch nie so nahe. In drei Bundesländern wird in diesem Jahr gewählt und in Meinungsumfragen führt die AfD dort mit teilweise über 30Prozent!

Der Deutschlandtrend sieht leider nicht besser aus. Ein Vergleich mit den letzten freien Reichstagswahlen der Weimarer Republik 1932 wird immer deutlicher, als Deutschland in der Folge in die nationalsozialistische Diktatur abrutschte. Eine solche Entwicklung darf sich nicht wiederholen! Es ist daher unsere Pflicht, uns als mündige Bürgerinnen und Bürger laut und klar dagegen zu wehren!

Wir appellieren daher an alle Politikerinnen und Politiker in den Parteien, die der Demokratie verpflichtet sind, in Europa, im Bund, auf Länderebene und in der Kommunalpolitik: 

Fällen Sie politische Entscheidungen so, dass das Vorhaben und die Konsequenzen vom Volk verstanden werden. Suchen Sie daher das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern! 

Stehen Sie zusammen und suchen Sie gemeinsam Wege aus der gegenwärtigen politischen Krise ohne den parteipolitischen Gegner zu diskreditieren! 

Überlassen Sie den Rechtsradikalen keinen Raum, um ihre demokratiefeindliche Politik durchzusetzen! Achten Sie darauf, dass unser Grundgesetz Maßstab der Politik und der Parteiprogramme bleibt! 

Wir sind besorgt und beunruhigt, dass vielen Leuten im Land das Wissen von unseren Grundwerten fehlt oder gleichgültig ist. Wir appellieren an alle Bürgerinnen und Bürger: 

Nehmen Sie Ihr Wahlrecht in Anspruch! Nur so sind die Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats gewährleistet!

Geben Sie bei den kommenden Wahlen den Parteien Ihre Stimme, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und nicht daran rütteln wollen! 

Gehen Sie nicht Parteien auf den Leim, die populistisch den Rechtsstaat in Frage stellen! Unsere Demokratie hat sich in über 75 Jahren bewährt, uns Anerkennung auf der ganzen Welt verschafft und uns letztendlich unseren Wohlstand gesichert! 

Die Menschenrechte sind ein hohes Gut. Beurteilen Sie bei jeder Stimmabgabe, ob dieses hohe Gut seine Berücksichtigung findet!