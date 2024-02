Das Programm des Kommunalen Kinos (KoKi) für Frühjahr und Sommer steht nun fest. Es steht unter dem Motto „Tiefe Liebe überwindet Grenzen“. Auftakt ist am Mittwoch, 13. März, um 20.15 Uhr im Linde-Saal mit dem Film „ Mein fabelhaftes Verbrechen“ des französischen Regisseurs Francois Ozon.

„Unser Hauptanliegen gilt der Vielfalt an Grenzen“, erläutert KoKi-Vorsitzende Anke Weier die Filmauswahl. „Die geografischen, sozialen und kulturellen, die sprachlichen und, nicht zu vergessen, die persönlichen Grenzen - wer Grenzen überwinden möchte, sollte sie zunächst in seinem Kopf brechen.“

Weiterhin im Linde-Saal

Anke Weier freut sich, das „erfolgreiche Zusammenspiel“ mit dem Team des Hotels/Restaurants „Linde“ fortzusetzen. In der Regel alle zwei Wochen mittwochabends werden dort gehaltvolle Filme gezeigt. Hinzu kommen weitere Veranstaltungen wie die „Schulkinowoche“. Mit einer Beteiligung von 250 Schülerinnen und Schülern sei diese im vergangenen Jahr ein Erfolg gewesen, blickt die KoKi-Vorsitzende zurück.

Der Bildungsauftrag ist ein zentrales Anliegen des Kommunalen Kinos Trossingen. Die junge Generation ist auch am Montag, 26. Februar, die Zielgruppe: Dann geht es bei einem Projekt mit Regisseurin Sigrid Klausmann-Sittler und Fünftklässlern des Trossinger Gymnasiums im Linde-Saal um das Thema Schulwege in Entwicklungsländern und die Bedeutung von Bildung in anderen Ländern. Die Stuttgarter Filmemacherin war im Januar bereits nach Trossingen gekommen, um ihren Dokumentarfilm über das Leben ihrer Mutter, „Leonie und der Weg nach oben“, persönlich zu kommentieren.

Kleine Film-Perlen

„Es sind die kleinen Film-Perlen, die es immer wieder gibt und die es wert sind, gefunden zu werden“, halten Anke Weier und das KoKi-Team weiter die Augen offen auf der Suche nach guten Filmen. „Sie erhalten die Kinowelt mit ihren faszinierenden und bewegenden Geschichten.“

Einige Beispiele werden von Mitte März bis Mitte Juli in Trossingen zu sehen sein. Die Krimikomödie „Mein fabelhaftes Verbrechen“, gedreht 2023, spielt im Paris der 1930er Jahre, wo eine mittellose Schauspielerin in Verdacht gerät, einen Theaterproduzenten ermordet zu haben. „In voller Blüte“, ein britisches Drama, folgt am 27. März - es ist der letzte Film des großen Mimen Michael Caine, ein Abschied von seinem Publikum zu seinem 90. Geburtstag.

Besonders wertvoll

Das Prädikat „Besonders wertvoll“ hat die deutsche Komödie „Wochenendrebellen“ von 2023 erhalten, den das KoKi am 10. April zeigt. „Es ist ein autobiografischer Film um einen Vater und seinen autistischen Sohn, die ihre persönlichen Grenzen erfahren und überwinden“, erläutert Anke Weier. Bestandteil der vierten Trossinger Literaturtage ist am 24. April „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“, eine Literaturverfilmung aus Großbritannien, ebenfalls aus dem vergangenen Jahr.

Beim „KoKi Speziale“ steht am 25. April die dritte „Trossingen-Singapur Connection“ auf dem Programm. wenn Musikdesign-Studierende der Trossinger Hochschule wieder ihre Vertonungen von Animationsfilmen präsentieren. In der Romanze „Past Lives - In einem anderen Leben“ am 8. Mai verarbeitet Regisseurin und Drehbuchautorin Celine Song eigene Erfahrungen, nachdem sie als Zwölfjährige mit ihrer Familie von Südkorea nach Kanada auswanderte.

Ungewöhnlicher Film aus Marokko

„Im Herzen jung“ heißt das französische Drama, das am 22. Mai im Linde-Saal läuft, um einen Mann und eine Frau, die sich nach 15 Jahren wiedersehen. Der Gründer der Deutschen Meeresstiftung, Frank Schweikert, wird am 3. Juni wieder zu Gast sein in Trossingen beim „KoKi Speziale“ zum Thema „Die Meere - unverzichtbar für unsere Zukunft“, ein Filmvortrag in Kooperation mit der VHS Trossingen.

Besonders hin weist Anke Weier auf das Drama, das am 5. Juni auf dem Programm steht: „Das Blau des Kaftans“ entstand 2022 in Marokko. „Es ist ein optisch farbenfroher, doch inhaltlich dezenter Film über homosexuelle Neigungen in einer Welt, die dies offiziell nicht duldet“, sagt sie über das Drei-Personen-Stück, das von einer außergewöhnlichen Liebe erzählt.

Ein König unter dem Parkplatz

Ein Film des britischen Regisseurs Stephen Frears folgt am 19. Juni - „The Lost King“, mit der großartigen Sally Hawkins in der Hauptrolle: Sie spielt nach einer wahren Geschichte eine Frau, der es gelingt, die seit 500 Jahren verschollenen Überreste von König Richard III. zu finden - unter dem Parkplatz des Sozialamts von Leicester.

Die im vergangenen Jahr gedrehte Komödie „Fearless Flyers - Fliegen für Anfänger“ handelt am 3. Juli von einer Frau mit Flugangst, die einen Kursus belegt, um diese loszuwerden. Den Abschluss des Frühjahr/Sommerprogramms macht am 17. Juli eine weitere Komödie, „Die einfachen Dinge“, typisch leichtfüßiges französisches Kino.

Wo es Karten gibt

Das KoKi zeigt die Filme immer mittwochs um 20.15 Uhr im Linde-Saal, Achauerstraße 1, das „KoKi Speziale“ beginnt um 20 Uhr. Einlass ist stets eine halbe Stunde zuvor. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt fünf Euro. Reservierungen sind möglich unter www.koki-trossingen.de oder Telefon 07425-3393992.