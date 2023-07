Das Trossinger Bähnle ist zurück

Das Trossinger Bähnle startet am Freitag, 21. Juli, zu seiner nächsten Mondscheinfahrt. Abfahrt ist um 20.14 und 21.14 Uhr am Stadtbahnhof. Der Veranstalter bittet darum, dass möglichst viele Personen erst bei der Fahrt um 21:14 Uhr mitfahren, damit Familien mit Kindern sowie die angemeldeten Gruppen ausreichend Platz bei der ersten Fahrt haben. Das Eisenbahnmuseum ist am Freitag vor und nach der Fahrt geöffnet. Es gibt kühle Getränke. Die Anfang Mai gerissene und heruntergefallene elektrische Oberleitung wurde am vergangenen Wochenende in drei Nachtschichten repariert, teilt der Veranstalter mit.