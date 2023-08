Die Nachfolgerin von Martin Häffner steht fest: Katharina Hertfelder ist die künftige Leiterin und Geschäftsführerin des Deutschen Harmonikamuseums. Die Entscheidung fiel laut Pressemitteilung innerhalb der aus Mitgliedern des Trägervereins–Vorstands gebildeten Findungskommission einstimmig. Auch die entscheidenden Museumsträger, Stadt Trossingen und Firma Hohner Musikinstrumente, votierten also einmütig für sie.

Die in Weinheim an der Bergstraße geborene und großteils in Tuningen aufgewachsene Literaturwissenschaftlerin ist 33 Jahre alt. Katharina Hertfelder beendet im September ihr Volontariat am Deutschen Literaturarchiv Marbach. „Ausgezeichnete Zeugnisse, vielseitige Interessen, ihre Weltoffenheit — Studienerfahrung sammelte sie auch im Ausland — und nicht zuletzt der Eindruck beim persönlichen Gespräch überzeugten die Auswahlkommission“, so die Mitteilung des Museums.

Start im November

Ihre Stelle in Trossingen wird Hertfelder am 1. November 2023 antreten. In den ersten sechs Monaten werde sie durch den langjährigen Amtsinhaber „intensiv in die vielseitige Tätigkeit am Deutschen Harmonikamuseum eingearbeitet“. Zum 1. Mai 2024 soll der Stabwechsel erfolgen. Leitung und Geschäftsführung werde dann in den Händen von Hertfelder liegen, während ihr Vorgänger nur noch im Hintergrund wirke. Der endgültige Ruhestand beginnt für Martin Häffner am 1. November 2024.