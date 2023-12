Die Musikstadt macht ihrem Attribut 2024 wieder alle Ehre: Eine ganze Reihe an Veranstaltungen stehen in der ersten Jahreshälfte in Konzerthaus und Kesselhaus auf dem Programm - die meisten musikalisch, aber auch Literatur und Comedy kommen zu ihrem Recht.

Schon für Samstag, 6. Januar, ist das erste akustische Bonbon angesetzt: Das Sinfonische Jugend-Blasorchester Baden-Württemberg spielt ab 17 Uhr im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus. Eine halbe Stunde zuvor beginnt ein kostenloser Vortrag zur Einführung. Das Ensemble mit knapp 50 jungen Musikern zwischen zwölf und 21 Jahren hat stets im Januar eine Arbeitsphase an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen. Dirigent ist Franco Hänle. Wer die Bläsertalente live erleben möchte, zahlt an der Abendkasse 17 Euro, im Vorverkauf 15 Euro.

Stadt lädt zum Neujahrsempfang mit Musik

Musikalisch geht es, da führt in Trossingen kein Weg dran vorbei, natürlich auch beim Neujahrsempfang der Stadt zu am Sonntag, 14. Januar, ab 17 Uhr im Konzerthaus: Das Jugendorchester Hohnerklang und die Big Band der Musikhochschule werden spielen. Bürgermeisterin Susanne Irion blickt zurück auf 2023 und voraus auf 2024. Der Eintritt ist frei, für Essen und Trinken ist gesorgt.

„Die größten Hits Italiens“ erklingen am Donnerstag, 1. Februar, ab 20 Uhr bei Azzuro Due - die Fortsetzung einer Produktion, die bereits für ein ausverkauftes Konzerthaus gesorgt hatte. Zu hören sein werden Italo-Klassiker wie „Volare“ oder „Felicita“, Karten kosten im Vorverkauf zwischen 14 und 29 und an der Abendkasse von 16 bis 31 Euro.

Satirischer Rückblick

Ihren satirischen Jahresrückblick „Linsen, Spätzle, Saitewürscht“ präsentieren Anika Neipp und Frank Golischewski wieder vom 15. bis 18. Februar im Kesselhaus, Tickets an allen Vorverkaufsstellen.

Klassische Musik und Komik verbinden Gogol & Mäx bei ihrem „Teatro Musicomico“ am Samstag, 24. Februar, im Konzerthaus. Das Programm für die ganze Familie beginnt um 16 Uhr. Das Duo, das seit 30 Jahren unterwegs ist, ist auf seiner Abschiedstournee. Im Vorverkauf zahlen Erwachsene 15, Jugendliche neun und Kinder fünf Euro.

Ein Abend mit ABBA

Werke von unter anderem Haydn und Chopin intoniert das Bayerische Kammerorchester unter der Leitung von Sebastian Tewinkel am Freitag, 8. März, um 20 Uhr im Konzerthaus. Auch hier ist für 19.15 Uhr ein kostenloser Einführungsvortrag terminiert. Solistin des Abends ist die preisgekrönte amerikanische Pianistin Claire Huangci, Karten im Vorverkauf zwischen 14 und 29 Euro und an der Abendkasse von 16 bis 31 Euro.

Ein weiteres Spitzenensemble tritt am Donnerstag, 21. März, um 20 Uhr im Konzerthaus auf: Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz spielt Werke von Samuel Barber, Felix Mendelssohn und Anna Clyne. Solist am Cello ist der ebenfalls preisgekrönte Cristian Poltera, Karten: 14 bis 29 Euro im Vorverkauf, 16 bis 31 Euro an der Abendkasse.

Einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, ABBA, steht im Mittelpunkt am Samstag, 6. April: Bei „One Night with ABBA“ erklingen ab 20 Uhr im Konzerthaus deren Klassiker von „Dancing queen“ bis „Thank you for the music“ - gespielt und gesungen von Linda Mikulec, Simone Kerchner, Florian Brettschneider und DD Döhrn, die den Part der vier Schweden übernehmen. Karten kosten auch hier 14 bis 29 Euro im Vorverkauf, 16 bis 31 Euro an der Abendkasse.

Zwei befreundete Legenden

Zwei andere Legenden erweckt eine Produktion am Samstag, 27. April, 20 Uhr im Konzerthaus zum Leben: Edith Piaf und Marlene Dietrich. Das Musical „Spatz & Engel“ beleuchtet die Freundschaft der französischen Sängerin und der international erfolgreichen Schauspielerin aus Deutschland. In den Hauptrollen zu sehen sind Heleen Joor und Susanne Rader, Karten: 14 bis 29 Euro im Vorverkauf, 16 bis 31 Euro an der Abendkasse.

Literatur ist das Thema einer Talkshow am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr in der Kulturfabrik Kesselhaus. „Drei auf einer Couch“ sind die SWR-Moderatoren Martin Seidler, Holger Wienpahl und Patricia Küll, die nicht nur vorlesen werden, sondern auch Fragen des Publikums beantworten. Gast des Abends ist die aus Trossingen stammende Bestsellerautorin Gaby Hauptmann, Karten im Vorverkauf 21 (ermäßigt 16), an der Abendkasse 23 (ermäßigt 18) Euro.

Von Bach bis Schönberg

Das Stuttgarter Kammerorchester ist am Mittwoch, 8. Mai, 20 Uhr zu Gast im Konzerthaus. Das Programm reicht von Bach bis Schönberg. Die Leitung obliegt dem Schweizer Dirigenten und Komponisten Heinz Holliger, der gleichzeitig Solist an der Oboe ist. Karten: 14 bis 29 Euro im Vorverkauf, 16 bis 31 Euro an der Abendkasse.

Ein weiterer ganz Großer steht am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr im Konzerthaus im Zentrum: Elvis - in seiner schwäbischen Ausprägung. Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle gibt den King of Rock’n’Roll, den zudem Elvis-Darsteller Nils Strassburg verkörpert. Die Show „Love Letters from Bempflingen“ verbindet Comedy mit viel Musik, Karten: 14 bis 29 Euro im Vorverkauf, 16 bis 31 Euro an der Abendkasse.

Naturbad als Musentempel

Und Anfang Juni ist dann das Naturbad Troase für gut eine Woche Open-Air-Musentempel: Vom 1. bis 9. Juni führen das Ensemble Rififi und Gäste „Im weissen Rössl“ von Ralph Benatzky auf - in der Inszenierung von Frank Golischewski und Thomas Weber.

Karten für die einzelnen Veranstaltungen gibt es unter anderem unter www.vibus.de und www.kunst-kultur-trossingen.de.