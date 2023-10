Austauschschüler aus Frankreich sind eine Woche Gast von Trossinger Realschülern gewesen. Bürgermeisterin Susanne Irion empfing die Jugendlichen im Rathaus ‐ und unterwies sie gleich in der Kunst des Mundharmonikaspiels.

„Ich bin Bürgermeisterin von Trossingen und kann kein Instrument spielen“, vertraute Irion den jungen Franzosen ein für eine Musikstadt echtes Manko an. Das alsbald beseitigt sein soll. „Ich lerne Mundharmonika spielen“, berichtete die Bürgermeisterin ‐ und präsentierte sogleich rund ein dutzend der „kleinsten Mundharmonika der Welt“, zu denen die Schüler umgehend griffen, um mit dem Ton angebenden Stadtoberhaupt „Jingle Bells“ einzuüben; bis Weihnachten bleibt schließlich noch viel Zeit, um die akustischen Anfänge allseits zu perfektionieren.

Fünf Jahre Pause

Nach rund fünf Jahren Pause war es der erste Austausch für die Trossinger Realschule mit Gästen aus Frankreich. Die 14 Mädchen und Jungen kamen vom Collège Camille Claudel aus Marignier in der Nähe der Trossinger Partnerstadt Cluses. Sämtliche Schüler der neunten Jahrgangsstufe waren zum ersten Mal in Trossingen, berichteten sie.

Untergebracht waren sie bei Trossinger Gastfamilien ‐ der Gegenbesuch ist für März geplant. Im Unterricht an der Realschule lernten sie unter anderem etwas über die Unterschiede der Schulformen in den beiden Ländern. Hinzu kamen Ausflüge ‐ zum Mercedes-Benz Museum in Stuttgart und zum Bodensee mit Stationen in Meersburg und Konstanz samt Stadtführung.

Angebote für Jugendliche in der Stadt

Seitens der Realschule oblag die Organisation den Lehrerinnen Anna-Lisa Rosenkranz und Ute Grimm, auf französischer Seite waren deren Kolleginnen Florence Sahm und Karen Hang mit von der Partie. Auch Rektor Udo Kohler und Neuntklässler der Realschule waren bei dem kleinen Empfang im Rathaus dabei.

Den bestritt die Bürgermeisterin zu weiten Teilen auf französisch ‐ mit eigener deutscher Übersetzung gleich im Anschluss. Sie berichtete den Schülern über Trossinger Einrichtungen und Angebote für Jugendliche. „Nächstes Jahr werden wir ein Volleyballfeld bauen“, kündigte sie an ‐ das war einer der zentralen Wünsche des Achterrats aus Achtklässlern der Stadt gewesen.

Die jungen Franzosen bedankten sich in deutscher Sprache bei Irion, ihren Gasteltern und der Realschule ‐ bevor es zum Gruppenbild vor dem Trossinger Rathaus ging.