Angesichts zunehmender Verdummung der Gesellschaft im digitalen Zeitalter kommt Bildungseinrichtungen wie den Volkshochschulen eine immer größere Bedeutung zu. „Es wäre toll, wenn es die Chance gibt, dass die VHS etwas reinholt, das sich Menschen in früheren Jahren nicht erwerben konnten - etwa fünf Jahre Mathematik nachzuholen“, sagt Jens Kistenfeger, Leiter der VHS Trossingen. „Aber wir haben das gleiche Problem wie die Schulen: Finden Sie mal Lehrkräfte.“ Am Montag stellte er das Programm für Frühjahr/Sommer vor.

Das steht kreisweit unter dem Thema „Wasser“. „Das ist immer ein wichtiges Thema und wird es bleiben“, so Kistenfeger. Mit diversen thematischen Perspektiven: „Wasser als der Lebensspender schlechthin und als solcher Zankapfel oder Konfliktgegenstand, Quelle von Ruhe oder Inspiration - oder auch als vermeintlich selbstverständlich vorhandene Ressource.“

Lösungen gegen Mikroplastik

Der Autor und Forscher Frank Schweikert wird am 3. Juni ab 20 Uhr erneut im Linde-Saal sein zum Film- und Vortragsabend „Die Meere - unverzichtbar für unsere Zukunft“. „Island - Insel von Feuer und Wasser“ ist am 11. April Thema eines Abendseminars mit Geografieprofessor Burkard Richter.

Revierförster Klaus Butschle informiert Interessierte am 4. Mai ab 14 Uhr bei einer Exkursion über „Quellen, Brunnen und Bäche rund um Trossingen“. Mikroplastik steht im Mittelpunkt eines Seminars am 13. Juni mit Dimitri Vedel, Projektleiter bei der Bodensee-Stiftung, in Kooperation mit der Agendagruppe Trossingen Umwelt und Artenvielfalt. An dem Abend soll „nach Lösungen gesucht werden, was auch hier gegen Mikroplastik und Plastikmüll hilft“.

Ein Blick hinter die Kulissen

Das Semesterthema beschließt ein „Blick hinter die Kulissen“ des zentralen Silohochbehälters Baarwasserversorgung in Weigheim am 14. Juni mit dem technischen Leiter der Stadtwerke Trossingen, Bernd Riehle - unter der Fragestellung, welche Rolle er spielt bei der Wasserversorgung Trossingens und der umliegenden Gemeinden.

Das Programm für Frühjahr/Sommer beinhaltet einige neue Angebote: Welche psychologischen Mechanismen angewendet werden, um Menschen an die Bildschirme zu bannen, erörtert Martin Schweiger am 21. Februar, 19.30 Uhr, im katholischen Gemeindehaus. Kooperationspartner der VHS bei „Social Media und deren (un-)heimliche Wirkungen“ ist die katholische Erwachsenenbildung Trossingen. Ebenso erstmals im Programm in Trossingen ist „Einkommenssteuererklärung speziell für Ruheständler“ am 2. Juli mit Experte Volker Riechert. Eine Premiere für die Volkshochschule der Musikstadt ist auch ein Einsteigerkurs im Line Dance ab 7. März.

Betrug an Senioren

Andere Angebote werden nach mehrjährigen Pausen wieder aufgelegt: so das Thema „Betrug an älteren Menschen - wie kann man sich davor schützen?“ mit dem Kriminalbeamten Klaus Vogt am 6. Juni. Oder „Einfache Selbstverteidigungstechniken für Frauen“ am 6. Juli mit Kursleiter Bernd Hofmeier.

Angesichts steigender Strom- und Energiekosten war der Andrang groß zum Seminar „Sonnenstrom vom Balkon“ im vergangenen Jahr. „Wir mussten sogar Leute nach Hause schicken“, berichtet Kistenfeger. Deshalb werde das Abendseminar mit Katharina Baudis, Regionalgeschäftsführerin BUND Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, am 15. April neu aufgelegt.

Pilot für einen Tag

Wer „Pilot für einen Tag“ werden möchte, kann sich für einen Kurs am 10. April (Theorieteil) und 13. April (Praxisteil auf dem Klippeneck) anmelden. Der „Schnupperkurs“ wird mit dem Aeroclub Klippeneck veranstaltet.

Auch an den Trossinger Literaturtagen in der zweiten Aprilhälfte wird die VHS wieder beteiligt sein. Das Konzept mit drei Veranstaltungen, zwei in der Stadtbücherei und eine Literaturverfilmung des Kommunalen Kino im Linde-Saal, wird laut Kistenfeger beibehalten. Dem „weiblichen Beethoven“, so von ihren Zeitgenossen bezeichnet, widmet sich ein Abendseminar am 12. April über Komponistin Emilie Mayer (1812 bis 1883) mit Sopranistin Cristina Haigis.

Zu wenig Kursleiter für „junge VHS“

Die „junge VHS“ umfasst Angebote wie Computerschreiben mit zehn Fingern, einen „Nähmaschinen-Führerschein“ oder „Österliches Töpfern mit Kindern“. „Wir würde gerne gerade für Kinder und Jugendliche mehr anbieten“, sagt Kistenfeger. „Aber wir haben zu wenig Kursleiter.“

Das VHS-Programmheft erscheint am Mittwoch, 24. Januar, und liegt unter anderem dem „Südfinder“ bei und im Trossinger Rathaus und der Stadtbücherei aus.