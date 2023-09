Dreimal täglich werden die Katzen in der Auffangstation des Trossinger Tierschutzvereins gefüttert. Damit ihre Mägen nicht knurren müssen, ist ein Schichtdienst notwendig — an 365 Tagen im Jahr. Eine der Ehrenamtlerinnen, die diese und andere Aufgaben seit Jahren übernehmen, ist Petra Schneckenburger.

Eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Engagement ist Tierliebe. So auch bei der 61–jährigen Trossingerin. „Ich war schon immer tierlieb — durfte aber als Kind keins haben“, blickt sie zurück. Die Hasen ihrer Kinder hatte sie später ebenso ins Herz geschlossen wie Vögel oder Fische als weitere Haustiere. Die erste Katze habe sie vor 18 Jahren über den Trossinger Tierschutzverein bekommen — und sei damals gleich dort Mitglied geworden.

Engagement ist Vertrauenssache

„Sie haben Leute gesucht — die sind auch heute schwierig zu finden“, begründet sie die Übernahme diverser Pflichten. „Es ist Vertrauenssache — es geht um Lebewesen, um die wir uns kümmern.“ Es sei eben nicht nur „Katzenklos saubermachen — die Tiere wollen beschäftigt werden. Wir spielen auch mit ihnen — und sie freuen sich auf uns“.

Bei der Zahl der Einsätze käme es auf die Menge der beherbergten Stubentiger an. Die Regel sei „eine Woche Frühschicht, eine Woche frei, eine Woche Spätschicht“, erläutert die Rentnerin, die 1986 aus München nach Trossingen gezogen war. Die Absprachen unter den Helfern — laut Petra Schneckenburger rund ein halbes dutzend Frauen, „zwei davon schon über 80“, und ein Mann — funktionierten gut; „wir haben eine Telefonschleife, wenn jemand mal nicht kann“.

Auch die Ehemänner helfen

Rund eine Dreiviertelstunde sei sie in der Auffangstation bei der Kläranlage. Neben Füttern, Spielen und dem Reinigen der Sanitäranlagen der Vierbeiner gehörten auch Arbeiten wie den Container zu säubern oder Unkraut entfernen zu den regelmäßigen Tätigkeiten. „Drei bis vier Mal im Jahr muss die Auffangstation durchgeputzt werden.“

Und wenn eine Katze krank sei, müsse der Raum desinfiziert werden. „Wenn eine Katze krank ist, muss sie von den anderen getrennt werden — sonst erkranken die ebenso.“ Auch die Ehemänner der Ehrenamtlerinnen seien bisweilen eingespannt, „beim Schnee räumen oder handwerklichen Sachen“.

Nachts im Einsatz

Immer wieder ist auch Nachtarbeit notwendig. „Wenn die Tierrettung nachts anruft, muss einer von uns zur Auffangstation“, berichtet Petra Schneckenburger. Sie freut sich über die neue Zusammenarbeit mit dem Spaichinger Tierheim, nachdem es mit dem Tuttlinger zu Kommunikationsschwierigkeiten gekommen war. „Das klappt wunderbar“, sagt sie.

Ein bisschen schade sei es, dass in Trossingen nur Katzen aufgenommen würden. Aber etwa für Hunde sei es „einfach eine Platzfrage — wo sollten wir die unterbringen?“ Sie habe „Angst, dass wir überrollt werden, weil sich viele ihre Haustiere nicht mehr leisten können“, verweist die Trossingerin etwa auf zuletzt deutlich gestiegene Tierarztkosten. „Viele Tiere werden ausgesetzt — aber die Kapazitäten, um alle aufzunehmen, haben wir nicht.“

Ärger über Tiere aus dem Ausland

Was sie ärgert ist, dass sich „viele Tiere aus dem Ausland holen, während unsere Tierheime voll sind — das sollten einige mal überdenken“. Immerhin gelinge es dem Trossinger Verein stets, die Tiere zu vermitteln. „Auch die Spendenbereitschaft ist toll“, freut sich Petra Schneckenburger.

Es wird viel Futter gespendet. Petra Schneckenburger

Und als die Station bei Hochwasser überschwemmt worden war und Gegenstände unbrauchbar geworden seien, „hatten wir innerhalb einer halben Woche alles wieder da“.

Warum opfert sie viel Zeit unentgeltlich für das Wohl der Katzen? „Mir sind Tiere sehr wichtig“, antwortet die 61–Jährige. „Sie haben in Deutschland nicht so eine große Lobby — ich finde, dass für Tiere mehr gemacht werden muss.“ Zudem sei die Gemeinschaft mit den anderen Helferinnen „toll — wir mögen uns alle“. I

n Schichten am Morgen ab 7.30 Uhr, mittags und am Abend teilen sie die vertrauensvolle Tätigkeit unter sich auf, verweist Schneckenburger darauf, dass jede einen Schlüssel zur Station habe, in der ja auch Medikamente gelagert seien.

Schlechte Erfahrungen mit Menschen

Zudem hat Petra Schneckenburger daheim zwei weitere Katzen, um die sie sich kümmern muss — „Olli und Olivia, ein dreijähriges Geschwisterpaar, sie sind im Tierheim auf die Welt gekommen“. Die beiden habe niemand haben wollen, „schwarze Katzen werden ungern genommen“, berichtet sie und lacht: „Rassismus gibt es auch bei Tieren“.

Bei ihren eigenen beiden Lieblingen und den vielen, die sie in den ganzen Jahren versorgt hat, nehme ein weiteres Element breiten Raum ein — „Streicheleinheiten sind sehr wichtig“, sagt Petra Schneckenburger. „Aber manche wollen die gar nicht.“ Die haben wohl schlechte Erfahrungen mit diesem zweibeinigen Erdenbewohner gemacht.