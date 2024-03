Chopin-Spezialistin spielt im Konzerthaus

Die Klassik-Saison im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus Trossingen geht weiter. Sebastian Tewinkel dirigiert am Samstag, 8. März, um 20 Uhr das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau sowie Solistin Claire Huangci mit Werken von Frederic Chopin und Franz Schubert.

Claire Huangci hat sich laut Ankündigung in den letzten Jahren einen besonderen Platz im Reigen der internationalen Pianisten erworben. Es wundere nicht, dass das Bayerische Kammerorchester und Sebastian Tewinkel, Professur für Dirigieren an der Trossinger Musikhochschule, mit dieser herausragenden Künstlerin zusammenarbeiten wollten. Auf dem Programm steht das Klavierkonzert Nr. 1 von Chopin. Von Franz Schubert erklingt außerdem die Komposition „Der Tod und das Mädchen“ in der Fassung für Streichorchester, ein hoch emotionales Werk der Hochromantik, wie es seitens des Veranstalters heißt.

Die in Frankfurt lebende Amerikanerin Claire Huangci startete ihre internationale Karriere bereits im Alter von neun Jahren mit Konzertauftritten und Wettbewerbserfolgen. Besonders ihre Chopin-Interpretationen fielen auf, nicht zuletzt als Preisträgerin der Chopin-Wettbewerbe in Miami oder Darmstadt. Zudem gewann sie als jüngste Teilnehmerin den zweiten Preis beim Internationalen ARD-Wettbewerb im Jahr 2011.

Der kostenlose Einführungsvortrag von Adrian Brenneisen beginnt um 19.15 Uhr. Der Bus-Shuttle ist zu den gewohnten Zeiten unterwegs: Rottweil 19.05 Uhr: Untere Hauptstraße; 19.10 Uhr: Krummer Weg; 19.15 Uhr: Landratsamt RW; 19.20 Uhr: Pflug sowie ab Spaichingen: 19.15 Uhr Busbahnhof Spaichingen-Mitte. Tickets sind an allen Vorverkaufsstellen der Region erhältlich sowie unter www.trossingen.de, beim Bürgerbüro unter Telefon 07425/250 und unter www.tickets.vibus.de