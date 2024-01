Im Alter von 83 Jahren ist am Wochenende der Ehrenvorsitzende des Trossinger CDU-Stadtverbands, Reinhart Hohner, gestorben. Der gebürtige Trossinger saß für die Christdemokraten von 1974 bis 1989 im Stadtrat. Parallel war er seit 1976 bis 1991 Vorsitzender des CDU-Stadtverbands. Zwei Jahrzehnte war Hohner zudem im CDU-Kreisverband aktiv.

Für sein kommunales Engagement verlieh ihm die Stadt den Ehrenring Trossingens. So engagierte er sich auch in der evangelischen Kirchengemeinde der Stadt. Reinhart Hohner war Grund- und Hauptschullehrer, unterrichtete unter anderem mehrere Jahrzehnte in Schwenningen. Im Trossinger Jahrbuch erschienen immer wieder Texte des CDU-Urgesteins.