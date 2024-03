Bücherei will über Kultur des Lesens sprechen

Die Stadtbücherei lädt zum Austausch über die Kultur des Lesens und deren Bedeutung für Mensch und Gesellschaft. Lesegewohnheiten ändern sich gerade grundlegend und in hohem Tempo. Bücher weichen dem E-Book, digitale Medien ersetzen Zeitungen aus Papier. Künstliche Intelligenzen verfassen Texte und Artikel. Was sind die Folgen, und wohin geht der Weg? Gibt es Möglichkeiten, KI-Texte als solche zu erkennen? Sind digitale Texte ebenso unveränderbar wie gedruckte? Welche Folgen hat das rein haptische Umgehen mit dem Text für die Menschen, für ihr Verstehen, Wahrnehmen und Einfühlen? Viele Fragen tauchen auf, Hoffnungen, aber auch Zweifel. Entsprechend kontrovers wird darüber diskutiert. Das Gespräch soll ein Forum bieten zum freien Austausch von Gedanken, Meinungen und Argumenten. Das Gespräch am Donnerstag, 14. März, beginnt um 19 Uhr in der Stadtbücherei Trossingen, Hohnerstraße 4/1, Hohnerareal (erstes Obergeschoss im Bau V). Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos.