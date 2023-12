Die Untersuchungen zur Ursache des Wohnungsbrands in der Kronenstraße in Trossingen, bei dem am Samstag ein Bewohner ums Leben gekommen war, laufen. Die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war bei dem Feuer komplett ausgebrannt.

Alarmierung um kurz nach 16 Uhr

Die Trossinger Feuerwehr war am Samstag um kurz nach 16 Uhr von Anwohnern alarmiert worden. Sechs Fahrzeuge mit 30 Leuten Besatzung fuhren zum Brandort - schon bei der Anfahrt war massiver Rauch zu sehen.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen und Nachbargebäude verhindern. Jedoch wurden die anderen Bewohner des Hauses von der Stadt für die Nacht anderswo untergebracht, Bürgermeisterin Susanne Irion und Dezernent Axel Henninger waren vor Ort.

Laut Ralf Sorg, Pressesprecher der Trossinger Feuerwehr, lebte der Mann, der nur noch tot geborgen werden konnte, allein in der Wohnung.