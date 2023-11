Mehr Geld als erwartet hat der Trossinger Wald in diesem Jahr in die Stadtkasse gespült. Geplant war der Einschlag von 3.300 Festmetern Holz - geworden sind es mehr als 6.000 Festmeter. Allein 3.500 Festmeter davon seien Borkenkäferholz, erläutert Leo Sprich vom Kreisforstamt Tuttlingen. Wegen der Zunahme des Käfers in der Region mussten zahlreiche von ihm befallene Bäume gefällt werden.

Sprich stellte gemeinsam mit Revierförster Klaus Butschle im Trossinger Gemeinderat den Forstbetriebsplan 2024 vor, den das Gremium absegnete - und die beiden Experten blickten auf dieses Jahr zurück. Positiv für den Forst seien die überdurchschnittlichen Niederschläge gewesen - negativ jedoch die hohen Temperaturen. „Die sind gut für den Borkenkäfer“, erläuterte Sprich. „Denn sie bevorzugen geschwächte Bäume.“

Unerwartet hoher Überschuss

Neben dem üppig bemessenen Borkenkäferholz seien auch 450 Festmeter nicht eingeplantes Sturmholz im Trossinger Wald angefallen. Summa summarum ergebe dies für das laufende Jahr einen unerwartet hohen Überschuss von rund 100.000 Euro. „Es werden zwischen 90.000 und 110.000 Euro werden“, so Sprich. Und dies, obgleich „die hohen Schadholzmengen auf die Preise drücken“.

Für das kommende Jahr ist nun ein Holzeinschlag von 3.500 Festmetern geplant - immer unter dem Vorbehalt, wie stürmisch es wird und in welchem Maße der Borkenkäfer aktiv wird. Das Kreisforstamt erwartet für den Trossinger Wald einen Überschuss von 49.500 Euro. Grundlage für diese Berechnung sind Erlöse von 228.500 Euro, weitestgehend durch die Holzernte, bei Kosten von 179.000 Euro.

8.000 neue Bäume werden gepflanzt

Bei den Kosten in 2024 schlagen am meisten die für die Verwaltung zu Buche mit 36.200 Euro. 20.000 Euro werden für Kulturen fällig, 11.500 Euro für den Waldschutz, 11.300 Euro für Betriebssteuern und Beiträge sowie 10.000 Euro für Erschließungen.

Kommendes Jahr soll auch wieder großflächig aufgeforstet werden im Trossinger Wald, kündigten Sprich und Butschle an: 8.000 Jungbäume sollen die entnommenen Bäume ersetzen, wobei angesichts des Klimawandels bewusst auf Vielfalt mit diversen Laub- und Nadelbäumen gesetzt wird. Geplant sind 2.500 Stieleichen, 1.600 Tannen, 1.500 Fichten, jeweils tausend Buchen und Douglasien sowie je 200 Kirsch- und sonstige Bäume.