Blühwiese zeigt Artenvielfalt

Die Blühwiese am Mozartplatz in Trossingen hinter dem Rewe in der Butschstraße zeigte dieses Jahr ihre Artenvielfalt (Fotos: Agenda Umwelt und Artenvielfalt Trossingen). Auf den Fotos ist beispielsweise ein Marienkäfer auf einer weißen gemeinen Schafgarbe, verschiedene Wildbienen an einer rosafarbenen Malve, einer Ackerwitwenblume und einer Kornblume sowie eine Hummel am lilafarbenen gewöhnlichen Natternkopf und einen C-Falter auf einer Magerwiesen-Margerite zu sehen. Um zu ermitteln wie sich die Blühwiese entwickelt, führt die Agenda Umwelt und Artenvielfalt Trossingen immer wieder Zählungen durch. Dabei wurden über 20 verschiedene Pflanzenarten gezählt.

(Foto: Sarah Morath, Julia Anton, Gerhard Brummer, Amelie Fehrenbach und Martin Jung/ Vereinsvorstand Agen )