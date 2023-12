Ein weiteres Geschäft an der Trossinger Hauptstraße schließt: Das Bistro „Goschehobel“. Ein Zettel in der Glastür des Ladens verkündet: Am 22. Dezember macht der Laden endgültig zu. Damit verliert Trossingen nicht nur ein weiteres Geschäft an der Hauptstraße, auch das gastronomische Angebot geht weiter zurück.

Das Bistro, oder „Bischdro“, wie es im Schwäbischen heißt und auch auf der Fassade des Gebäudes steht, wurde 2017 von Stefanie Binngießer vom vorherigen Inhaber übernommen. Sie war damals schon einige Monate in der Geschäftsleitung engagiert und auch mit den betriebswirtschaftlichen Fragen vertraut.

Viele Kooperationen

Goschehobel ist der schwäbische Ausdruck für die Mundharmonika. Entsprechend eng war die Verbindung zur Stadt Trossingen und deren Musiktradition. Es gab verschiedene Kooperationen des Bischdro Goschehobel mit der Musikhochschule, der Firma Hohner, dem Hohnerkonservatorium und dem Deutschen Harmonikamuseum, um den jüngeren Gästen Musikinstrumente wie Mundharmonika, Akkordeon und Melodica näherzubringen.

Das Publikum kam aus allen Altersstufen zwischen 20 und 80 Jahren. Ein großer Teil davon verstand sich als Stammkundschaft.