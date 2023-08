Mit einem dicken, orangefarbenen Ordner unter dem Arm betritt Stefan Gsellinger den Garten des Birkareals. In dem Ordner steckt neben den Plänen für die Sanierung des Areals auch ein Schriftstück, das einen Meilenstein des Projekts markiert. Die Baugenehmigung ist da. Die Bauarbeiten können also starten.

Vor dem Gebäude warten bereits Bürgermeisterin Susanne Irion und die zukünftigen Eigentümer, die in die Wohnungen in der ehemaligen Kartonagefabrik ziehen wollen. „Es ist ein langer Weg gewesen“, sagt Investor Gsellinger. Jetzt seien jedoch alle Fragen rund um Brandschutz, Baurecht und Denkmalschutz geklärt.

Langer Genehmigungsprozess

Immer wieder habe er die zukünftigen Eigentümer um Geduld gebeten. Diese haben sich zu einer Baugruppe zusammengeschlossen. „Für die Leute ist ein Genehmigungsprozess in dieser Länge schwierig. Das ging nur über das Baugruppenmodell“, so Gsellinger.

Es wäre schlimm für uns, wenn das nicht geklappt hätte. Berit Kumkar, künftige Bewohnerin

„Das Zinsniveau ist natürlich mittlerweile ein anderes“, sagt Bürgermeisterin Irion. Aber das lange Warten auf die Genehmigung hat sich an anderer Stelle gelohnt, denn die Stadt hat sich in der Zwischenzeit mit Energiefragen auseinandergesetzt, ein Transformationsplan ist in Arbeit. „Mittlerweile haben wir ein Energiekonzept, das auf Nahwärme setzt“, sagt Gsellinger. Zuvor war eine Gasheizung im Gespräch gewesen.

23 Wohn– und Geschäftseinheiten

Das Birkareal ist eines der größten Projekte mitten in Trossingen. Aus der ehemaligen Kartonagefabrik sollen Wohn– und Geschäftsräume werden. 23 Einheiten zwischen 70 und 130 Quadratmetern sollen entstehen, davon sollen fünf für Gewerbe und Büros genutzt werden. Diese werden im Erdgeschoss liegen, die oberen Stockwerke dienen als Wohnraum.

Das Birkareal verfügt zudem über einen Garten, der später gemeinschaftlich genutzt werden soll. Eingeweiht ist er bereits: Die Mitglieder der Baugruppe haben dort den Erhalt der Baugenehmigung gemeinsam gefeiert. Und auch ein Trampolin steht dort schon, denn eine Familie ist bereits eingezogen, zumindest provisorisch.

Ein vorläufiger Einzug

„Wir durften als Zwischenlösung schon einziehen“, sagt Berit Kumkar. Zwar lebt sie mit ihrem Partner Ilja von Grüningen und ihren vier Kindern noch nicht in der Wohnung, die sie später einmal beziehen werden, sondern im Wohnhaus am Rande des Areals, froh über diese Lösung ist sie aber trotzdem.

„Wir brauchten wegen unseres Nachwuchses relativ dringend etwas Neues“, erzählt sie. Und auch, dass die Baugenehmigung da ist, freut die junge Familie. „Es wäre schlimm für uns, wenn das nicht geklappt hätte“, sagt Kumkar.

So sieht das Areal aus

Das Birkareal besteht aus vier Gebäuden: Ein Altbau, in dem die ehemalige Verwaltung untergebracht war, und das Wohnhaus, in dem Berit Kumkar mit ihrer Familie derzeit wohnt, gehen zur Löhrstraße hinaus. Ein weiter Altbau, in dem die Produktion untergebracht war, steht mittig auf dem Gelände, dass von Lindenstraße, Bohnengasse, Kirchstraße und Löhrstaße begrenzt wird.

Auf dem Gelände stehen außerdem ein L–förmiger Neubau und ein alter Schuppen. Zwei weitere Gebäude an der Kirchstraße haben ebenfalls dazu gehört, diese sind jedoch mittlerweile abgerissen. An dieser Stelle ist somit Platz für einen Großteil der 17 geplanten Parkplätze.

Kultur im Keller

Mit dem Keller des Neubaus haben Investor Stefan Gsellinger und die Baugruppe besondere Pläne. Es soll eine Galerie und auch eine kleine Bühne für Kleinkunst und ähnliche Veranstaltungen entstehen. „Das kann man sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen“, sagt Gsellinger, als er im Keller das Licht anknipst. „Aber als Keller wären diese Räume einfach zu schade.“ Links vom Eingang (siehe Foto) soll eine schiefe Ebene angelegt werden, wo dann die Sitzplätze sein sollen.

Aber alle Fenster können wir nicht retten. Investor Stefan Gsellinger

Einen Keller für die Bewohner gibt es dann im anderen Gebäude. Dort hängt in der ersten Etage auch das Konzept für den Bauantrag aus. „Wir wollten möglichst viele Elemente erhalten“, erklärt Gsellinger zum Thema Denkmalschutz.

Das ist etwa bei dem Großteil der Fenster gelungen. Das Glas wird gegen wärmedämmendes Glas getauscht und die Rahmen werden ebenfalls mit einer Dämmung instand gesetzt. „Aber alle Fenster können wir nicht retten“, bedauert Gsellinger. Einige von ihnen, etwa im Dachgeschoss, sind bereits zu verwittert.

Das bleibt erhalten

Bleiben darf aber die historische Tür, die das Treppenhaus mit der ersten Etage verbindet. Hier wird der Flur so eingezogen, dass die Tür keine Brandschutzanforderungen erfüllen muss. Und auch die alten Holzbalken im Dachgeschoss können bleiben. Weichen muss jedoch der Aufzug. „Hier ist ein alter Lastenaufzug eingebaut“, erklärt Gsellinger. Dieser wird durch einen neuen Personenaufzug ersetzt. Im Nebengebäude ist der Aufzug etwas neuer, er kann bleiben.

Der Zeitplan sieht nun vor, dass 2023 die letzten Vorbereitungen abgeschlossen und die Gewerke ausgeschrieben werden. „2024 wird dann unser Hauptbaujahr“, sagt Investor Stefan Gsellinger. Die Bauphase werde sich aber insgesamt über zwei Jahre erstrecken.