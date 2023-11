Am 18. November öffnet Bio Brummer zum letzten Mal an der bekannten Adresse an der Ernst-Haller-Straße. Dann gehen die Türen für zwei Wochen zu. In dieser Zeit zieht Gerhard Brummer mit seinem Bioladen in die neuen Geschäftsräume am Marktplatz 12. Bei dem neuen Laden handelt es sich um den ehemaligen Standort von Obst Hauser.

Kleines Bistro geplant

„Ich hoffe, dass ich zur Belebung der Innenstadt beitragen kann“, sagt Gerhard Brummer. Der neue Laden soll mit einem kleinen Bistro auch einen Treffpunkt bieten. Dort soll es mittags unter anderem Suppen, Eintöpfe und Quiche geben, alles vegetarisch oder vegan. Zudem wird Kuchen serviert. „Man kann sich also nachmittags zum Kaffee hinsetzten“, so Brummer.

Ich hoffe, dass ich zur Belebung der Innenstadt beitragen kann.“ Gerhard Brummer

Und auch Veranstaltungen soll es in dem neuen Geschäft geben. Eine Weinprobe oder einen Kochabend, kann sich Brummer gut vorstellen. Oder Vorträge zum Thema Biodiversität und Biobauernhöfe.

„Viele Anbauer können Wissen über die Produkte und Hintergründe vermitteln“, berichtet Brummer, der selbst zahlreiche Messen und Vorträge zu diesen Themen besucht hat. „Es wäre schön, dass weiterzugeben.“

Mehr Platz am neuen Standort

Ein weiterer Pluspunkt des neuen Standorts: Er ist mit rund 270 Quadratmetern viel größer als das jetzige Geschäft mit 150 Quadratmetern. „Gerade für Kunden mit Rollator oder Kinderwagen ist es hier schon mal eng geworden“, so Brummer.

Der neue Laden soll nicht nur mehr Barrierefreiheit mitbringen, sondern auch genug Platz, um das Sortiment zu erweitern.

Bevor der neue Laden bezogen wird, wird dort gestrichen, der Boden ausgebessert, die alte Theke herausgenommen und die abgehängte Decke entfernt.

Außerdem muss eine Ständerwand weichen, um Platz für die Weinabteilung zu schaffen. Am jetzigen Standort hat Brummer sechs Mitarbeiter, am neuen könnte weiteres Personal dazukommen. „Wie viel, das wird man sehen“, so der Inhaber.

Schon öfter Standort gewechselt

Mit seinem Geschäft hat Gerhard Brummer bereits einige Umzüge hinter sich. 1989 eröffnete er seinen Bioladen auf 45 Quadratmetern, dort wo heute das blaue Gebäude der Musikschule steht.

1994 zieht er zum ersten Mal um, in einen geräumigeren Laden auf der gegenüberliegenden Straßenseite. 2001 bezieht er das jetzige Geschäft an der Ernst-Haller-Straße. „Hier sind wir nun schon seit 22 Jahren ‐ das ist eine lange Zeit“, resümiert Brummer.

Nachfrage nach Bio ist da

„Allerdings gab es wegen der Krise letztes Jahr einen Dämpfer. Jetzt hat es sich aber wieder stabilisiert“, berichtet Brummer. Seine Kunden schätzen außerdem den persönlichen Kontakt und die Beratung. „Hier kann man auch mal schwätzen“, berichtet der Inhaber.

Bei seinen Kunden, so Brummer, sind alle Altersklassen vertreten. Nur Studenten kämen nicht ganz so häufig. Er hofft, dass sich dass durch die Nähe zur Hochschule am neuen Standort ändert.

So läuft der Umzug

Doch wie funktioniert so der Umzug eines kompletten Biomarktes eigentlich logistisch? Vor dem Umzug will Brummer einen Teil der Waren rabattieren und abverkaufen.

So können die Leute Vorräte kaufen, wenn der Laden dann zehn Tage zu ist." Gerhard Brummer

„So können die Leute Vorräte kaufen, wenn der Laden dann zehn Tage zu ist“, sagt er. Von jedem Produkt packt er dann zwei Exemplare separat in eine Kiste. Das ist die sogenannte Spiegelware. Mit diesen Produkten testet Brummer, wo die Waren im Regal stehen soll. Später wird dann nur noch aufgefüllt.

Bio Brummer öffnet am 30. November an der neuen Adresse am Marktplatz 12. Am 1. Dezember hat das Geschäft außerdem im Rahmen des Schwedenfeuers geöffnet.