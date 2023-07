Betrunkener fährt Pfosten an Pferdekoppel um

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Ernst–Haller–Straße einen Unfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Der 21–jährige Skoda–Fahrer war gegen 5 Uhr auf der Ernst–Haller–Straße in Richtung Schura unterwegs. Auf der Strecke kam der junge Fahrer von der Fahrbahn ab und überfuhr anschließend Plastik– und Holzpfosten der dortigen Pferdekoppel und riss dabei stromführende Litzen ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest. Ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,2 Promille bestätigte den Verdacht. Der 21–Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe und zudem seinen Führerschein abgeben, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.