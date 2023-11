Betrunkener fährt auf parkendes Auto

Ein betrunkener Autofaher ist am Mittwochmittag gegen ein parkendes Auto gefahren. Das teilte die Polizei mit. Der 45-jährige Mann fuhrt auf der Löhrstraße in Richtung Stadtmitte und prallte kurz vor einem Kreisverkehr auf einen am rechten Fahrstreifen stehenden 3er BMW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten den starken Alkoholgeruch fest - der Alkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,2 Promille. Auf den Mann kommen jetzt strafrechtliche Konsequenzen zu. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.