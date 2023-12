Betrunken Unfall auf der Autobahn verursacht

Ein mit 1,4 Promille alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen, etwa auf Höhe Trossingen, einen Unfall auf der Bundesautobahn A 81 verursacht.

Laut Polizeiangaben fuhr der 47-jährige Mann gegen 19.40 Uhr mit einem VW Sharan auf der linken Spur der A 81 in Richtung Stuttgart. Etwa eineinhalb Kilometer vor der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen lenkte der 47-Jährige nach dem Überholen eines Lastwagens plötzlich nach rechts und prallte gegen den Sattelauflieger eines weiteren Lastwagens. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Nachdem die Beteiligten auf dem Standstreifen angehalten hatten, flüchtete der Mann nach dem Überklettern eines Weidezaunes zu Fuß in Richtung Trossingen, konnte aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden.

Neben der Alkoholisierung stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war der VW Sharan nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Nach einer erfolgten Blutentnahme muss sich der 47-Jährige nun in einem Strafverfahren für die Fahrt ohne Führerschein und ohne Fahrzeugzulassung sowie für den unter Alkoholeinwirkung verursachten Unfall verantworten.