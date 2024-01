Betrunken und ohne Führerschein Unfall verursacht

Ein 23-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, betrunken und ohne Führerschein in der Wilhelmstraße mit seinem Auto gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Sharan gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand dabei erheblicher Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Anschließend flüchtete der 23-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber von einer Polizeistreife ermittelt werden. Eine Alkoholüberprüfung bei dem Mann ergab laut Polizeibericht knapp 0,8 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach einer Blutentnahme muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren für die Autofahrt und den dabei verursachten Unfall verantworten.