Am Eingang der Trossinger Troase steht ein Schild mit folgendem Wortlaut: Wasser 19, 3 Grad plus; Lufttemperatur 21 Grad plus. Der Himmel war teils bedeckt, und es wehte zum Teil ein recht frischer Wind. Also alles in allem nicht gerade die beste Voraussetzungen für ein Sommerfest samt Schwimmmeisterschaft im Naturbad Troase in Trossingen.

Wetter macht sich bemerkbar

Dies machte sich denn auch bemerkbar an der Besucherzahl und den Teilnehmern an den einzelnen Wettbewerben der DLRG–Stadtmeisterschaften im Schwimmen.

Die jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer ab dem Jahrgang 2018 hatten 20 Meter als Schwimmstrecke zu bewältigen. Dies entsprach die Breite des Schwimmbeckens. Die Jugendlichen und Erwachsene hatten die Schwimmstrecke von 50 Metern zu schwimmen. Der Schwimmstil war jedem selbst überlassen.

Was, wenn ein kind ins Wasser fällt?

Die Jugendlichen der DLRG–Ortsgruppe führten den Besuchern eine „Rettungsaktion“ vor. Die Annahme: Ein Kind wird von zwei anderen Kindern in das Wasser gestoßen. Das Kind wurde von einer Rettungsschwimmerin gerettet und in die stabile Seitenlage gebracht.

Alle helfen zusammen

Das Naturbad Troase ist eine städtische Einrichtung und wird somit von Bademeistern der Stadt Trossingen betreut. An Wochenenden oder bei großem Andrang werden die Bademeister durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Ortsgruppe Trossingen unterstützt.

Erst vor wenigem Tage hatte sich ein Unfall an der Rutsche ereignet, als sich zwei junge Männer auf der Rutsche verletzt haben. „Ansonsten bleiben die Verletzungen und Unfälle im kleinen Rahmen“, gibt DLRG–Vorsitzender Marc Fischinger bekannt. Auf die Frage, ob es auch in dem Trossinger Freibad schon zu aggressiven Auseinandersetzungen und sexuellen Belästigungen wie in andern Bädern in Bund und Land gekommen ist, betonte Marc Fischinger, dass dies in Trossingen noch nie der Fall war. Überhaupt funktioniere die Zusammenarbeit mit den Bademeistern und der Stadtverwaltung sehr gut.

Ergebnisse werden nachgeliefert

Neben den Schwimmmeisterschaften fanden noch die Rutschwettbewerbe in verschiedenen Altersklassen statt.

Die Ergebnisse der Wettbewerbe werden gesondert veröffentlicht.