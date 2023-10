Trossingen

Beifahrerseite eines Mercedes Vito zerkratzt

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter hat in Trossingen am Freitagabend, im Zeitraum von 19 Uhr bis 21 Uhr, absichtlich die Beifahrerseite eines Mercedes Vito zerkratzt, der in der genannten Zeit vor dem Gebäude Zeppelinstraße 30 abgestellt war. Im gleichen Zeitraum am Tag zuvor wurde der Mercedes von einem Unbekannten mit weißer Farbe beschmiert.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 14:25 Von: sz