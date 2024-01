Den Landwirten reicht´s. Mit einem Taktorkonvoi haben Bauern aus Trossingen erneut gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert. Rund 70 Fahrzeuge waren dafür am 10. Januar in der Trossinger Innenstadt und in Schura unterwegs.

Konvoi durch die Stadt

Organisiert hat den Protest Andreas Koch. Er ist Obmann des Kreisbauernverbands für Trossingen und Schura. Hinter seinem Traktor haben sich ab 14 Uhr zahlreiche weitere Fahrzeuge auf dem Feldweg an der Aixheimer Straße eingereiht, viele von ihnen mit Plakaten.

„Es reicht“, steht dort. Oder: „Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert.“ Und auch: „Wer´s Volk verkauft und Bauern fängt, ist´s wert das er am Galgen hängt!“

Auch der ein oder andere Lastwagen war zu sehen. Der Großteil, so schätzte Koch, dürften aber Landwirte im Haupterwerb mit ihren Traktoren sein. „Wer im Nebenerwerb tätig ist, der hat vielleicht noch einen weitere Job und so früh am Tag keine Zeit“, mutmaßte er.

Der Hintergrund der Proteste

Die Bundesregierung muss sparen und hat den Rotstift bei den Vergünstigungen für Landwirte angesetzt. Bisher gab es eine Kfz-Steuerbefreiung sowie Rückerstattungen von rund 21 Cent beim Agrardiesel. Nach ersten Protesten soll die Steuerbefreiung für Fahrzeuge nun doch bestehen bleiben und die Gelder für Diesel nur nach und nach gestrichen werden. „Ein fauler Kompromiss“, so Koch. „Das ist für die Höfe schwierig zu stemmen.“

Andreas Koch, der selbst einen Milchviehbetrieb bewirtschaftet, wünschte sich außerdem, dass die regionale Landwirtschaft international nicht den Anschluss verliert. „Alle EU-Länder haben Regelungen, um ihre Landwirte zu unterstützen. Ohne ist Deutschland nicht wettbewerbsfähig“, so der Landwirt.

Abgrenzung zu anderen Gruppen

Teilweise instrumentalisierten aber auch andere Gruppen die Proteste. In Rottweil hatten sich am 8. Januar etwa die sogenannten Montagsspaziergänger ungenehmigt an die Bauerndemo gehängt.„Das hat nichts mit unserer Sache zu tun“, stellte Andreas Koch klar.

Ihm ging es darum, auf das Anliegen der Landwirte aufmerksam zu machen. Das es dabei auch zu Verkehrsbehinderungen komme, sei ein „schmaler Grad“. Aber: „Das ist kein Angriff auf die Bevölkerung, wir wollen gehört werden“, sagte Koch.

Kritik an Bundesregierung

„Das Fass ist voll“, fand auch ein weiter Landwirt, der anonym bleiben möchte. Er wünschte sich weniger Auflagen und weniger Bürokratie, aber vor allem mehr Wertschätzungen. Er sieht die Politik der Bundesregierung insgesamt kritisch.

Der Agrardiesel war nur der Funken, an dem sich der Konflikt entzündet hat. Ein Landwirt

Immerhin: Bei den meisten Bürgern kam die Demo gut an. Bei der Protestfahrt im Konvoi standen immer wieder Schaulustige am Straßenrand, winkten und machten Fotos. Mehr als einmal wurde mit einem hochgesteckten Daumen Zustimmung signalisiert. Nur vereinzelt hielt sich jemand verärgert die Ohren zu oder zeigt dem Traktorkonvoi einen Vogel.

Viel Zustimmung

Zustimmung für die Bauern gab es auch auf dem Maschkeplatz, der letzten Station des Protests. Nach und nach fuhren die Bauern hier vor. Ziel war es, mit den Menschen ins Gespräch kommen. „Ich finde es sehr gut, dass sie auf sich aufmerksam machen“, sagte etwa Sabine Matthäi. Sie war mit ihren Kinder zu Fuß an den Protesten vorbei gekommen und stehen geblieben, um zuzuschauen.

Lise Neipp hingegen war ganz bewusst zu Maschkeplatz gekommen, um die Proteste zu unterstützen. „Es ist richtig, dass sich die Bauern wehren“, fand die 71-Jährige. Sie hoffte, das die Forderungen der Landwirte erfüllt werden. Von Stau durch die Proteste war sich bisher nicht betroffen. „Und wenn, dann hätte ich gerne gewartet“, sagte sie.

Kritische Stimmen zu den Protesten hörte man auf dem Maschkeplatz kaum, dafür viel Kritik an der Bundesregierung. Wer mit dem Thema nichts anfangen könne, der sei wohl eher nicht hier, vermutete Koch. Er zog insgesamt ein positives Fazit. „Jetzt hoffen wir auf ein Einlenken der Regierung“, sage er.