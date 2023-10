Bärschs kleine Bühne zeigt eine Komödie

Bärschs kleine Bühne zeigt kommende Woche die Komödie „Noch einen Augenblick“. Das Stück ist eine gefühlvolle, romantische, aber auch groteske Komödie, die sich mit Trauer, Abschied, Neubeginn und der großen Liebe auseinandersetzt. Im Mittelpunkt steht Suzanne (Jutta Bärsch), die in jeder Situation ihren verstorbenen Mann Julien (Thomas Brandlmeier) herbei imaginiert. Dann sind da noch Max (Swen Richter) und Simon (Julian Fack) in ihrer jeweils speziellen Hingabe für Suzanne. Aufführungen sind am Freitag, 13. Oktober, und am darauffolgenden Samstag jewils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr im Lindesaal Trossingen. Vorbestellungen sind telefonisch unter 07425/3275298 oder per Mail an [email protected] möglich.