Bärschs kleine Bühne übt fleißig für Silveser

Bei Bärschs kleine Bühne laufen die Proben für die Silvestervorstellung „Das kann ja heiter werden“ am 31. Dezember in Trossingen auf Hochtouren. Nach drei Jahren Pause hat Jutta Bärsch erneut ein buntes Programm zusammengestellt. Nach der Aufführung, die um 20 Uhr im Alten Rat- und Schulhaus Trossingen beginnt, können Theaterbesucher die letzten Stunden des ablaufenden Jahres gemeinsam mit den Darstellern bei einem kalten Buffet genießen. „Ich hoffe, es wird wieder so gut angenommen, wie vor Corona. Das war der Saal im Alten Rat-und Schulhaus immer schnell ausverkauft“, wird Bärsch in einer Pressemitteilung zitiert.

Bei den Sprachbeiträgen überwiegen bekannte und weniger bekannte Gedichte und Sprüche von Heinz Erhardt. Außerdem erscheint die in die Jahre gekommene „Klein Erna“ mit dem Bericht über einen Opernbesuch. Eine heitere Analyse erklärt, wieso Romeo darauf besteht, dass es die Lerche war und nicht die Nachtigall. In dem Karl-Valentin-Sketch geht es um die „Gestrige Zeitung“. Ein Telefongespräch mit dem Titel „Papa geht’s gut“, wird ebenso zu hören sein wie Theateranekdoten, die der Wiener Theaterregisseur und Komiker Otto Schenk gesammelt hat.

Musikalisch umrahmt wird der Abend mit Franz Grothe Liedern, die in den vergangenen 20 Jahren in sechs Produktionen von Bärschs kleine Bühne erklangen. Zum vierköpfigen Ensemble gehören zwei junge Sänger, Schauspieler und Pianisten der Musikhochschule, sowie Julian Fack und Dirk Becker als neues Gesicht. Auch dabei ist Klavierspielerin Christin Tanja Putze, die schon in einigen Produktionen der Bühne als Darstellerin und Sängerin mitwirkte. So stehen Jutta Bärsch drei Pianisten zur Verfügung, die abwechselnd bei den Grothe-Liedern begleiten. Die Franz-Grothe-Stiftung hat die Produktion einmal großzügig gesponsert.

Eintrittskarten nur für die Vorstellung kosten 17 Euro, die kombinierte Eintritts- und Buffetkarte 50 Euro pro Person. Kombikarten müssen bis zum 25. Dezember erworben werden, die Karten können abgeholt oder zugesendet werden.

Kartenvoorbestellungen sind unter Telefon 07425/3275298 oder per Mail an: [email protected] möglich. Der Vorverkauf läuft jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr, in der Talhauser Straße 31/1, in Trossingen.