Trossingen

Autofahrer übersieht Rollerfahrer

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Ein Unfall hat sich am Freitagmittag auf der Kreuzung Hauptstraße/Listestraße in Trossingen ereignet. Ein 30-Jähriger bog mit seinem Seat von der Hauptstraße nach links in die Liststraße ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Roller eines 17-Jährigen zusammen.