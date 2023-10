Ausgezeichnete Geigerin kommt nach Trossingen

Die Geigerin Mirijam Contzen ist am Freitag, 10. November, mit der Württembergischen Philharmonie im Trossinger Konzerthaus zu Gast. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Darüber hinaus gibt es einen Workshop an der Bundesakademie. Dies teilt die Stadt Trossingen mit.

Es sind diese Glücksfälle für das Trossinger Kulturprogramm: Durch die Bundesakademie und die Musikhochschule kommen regelmäßig international gefeierte Künstler, von jahrelangen Kooperationen profitiert das städtische Klassikangebot. Am 10. November ist es die junge Violinistin Mirijam Contzen, 2020 mit dem „Opus Klassik“ ausgezeichnet für die „Konzerteinspielung des Jahres“ beim WDR-Sinfonieorchester mit Reinhard Goebel, Leiter der Musica Antiqua Köln und weltweit anerkannter Fachmann für historische Aufführungspraxis.

Einen „hinreißenden Klang“ bestätigt Contzen der Londoner „Guardian“, Eleonore Büning schwärmt im Deutschlandfunk: „Brillant, glasklar, großer Ton, eine leichte Hand. Traumhaft schön“. Das Violin-Konzert Nr. 2 von Béla Bartók steht auf dem Programm in Trossingen, uraufgeführt 1939 in Amsterdam mit dem Solisten Zoltán Székely und Dirigenten-Legende Willem Mengelberg. Die Leitung der Württemberger Philharmonie hat in Trossingen Gábor Takász-Nagy, gefragter Dirigent aus Budapest. Weiter im Programm: die Sinfonie Nr. 1, c-moll von Johannes Brahms.

Contzen wird an dem Wochenende in der Bundesakademie zu einem Workshop erwartet, die Teilnehmer erleben dann abends die Dozentin im Konzerthaus. Ein kostenloser Einführungsvortrag um 19.15 Uhr sowie Bus-Shuttle von Rottweil (ab 19.05 Uhr) und Spaichingen (ab 19.30 Uhr) gehören dazu.

Weitere Konzerte der Klassikreihe: Sinfonisches Jugend-Blasorchester Baden-Württemberg mit dem Neujahrskonzert am 6. Januar, Bayerisches Kammerorchester unter Sebastian Tewinkel mit Pianistin Claire Huangci am 8. März, Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz unter Gabrie Venzago mit dem Cellisten Cristian Poltera am 21. März und der weltweit wohl bekannteste Oboist Heinz Holliger mit dem Stuttgarter Kammerorchester am 8. Mai.

Die Musiktheater- und EnTroTainment-Reihe präsentiert mit der Stevie Wonder Story am Samstag, 2. Dezember, ein Show-Programm der Spitzenklasse. Tickets bei allen VVK-Stellen der Region (Trossingen: Bürgerbüro 07425/250 & Tabak-Spehn 07425/6524) und www.tickets.vibus.de. Informationen: Mail [email protected], Telefon 07425‐25141.