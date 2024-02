War am Samstagabend die Schlagersängerin Katja Ebstein in Trossingen zu Gast? Eine Antworten auf diese Frage erhielten die Gäste der Gemeindefasnet Sankt Theresia im Gemeindehaus.

Pfarrer als Schlagerstar

Pfarrer Thomas Schmollinger, bekannt für seine ausgefallenen Kostümierungen, verkleidete sich in diesem Jahr als Katja Ebstein. Theater, den Evergreen aus den 1980er Jahren, begleitet von Erika Kraus und Eva Hagen, gab er zum Besten.

Viele Narren folgten der Aufforderung mitzutanzen. (Foto: Silvia Müller )

Und noch weitere Punkte standen auf dem Programm: Die Kirchenspione, Patricia Dorndorf, Paolina Akarpinar und Ilona Strizzi, verrieten wie jedes Jahr, was in der Kirchengemeinde wahr und was unwahr ist.

Für Stimmung sorgte „Stefan Loga und die jungen Hüpfer“ mit ihrer Line-Dance Choreographie. (Foto: Silvia Müller )

Viel Jubel bekamen auch „Stefan Loga und die jungen Hüpfer“. Sechs junge Erwachsene hatten unter der Leitung von Loga eine Line-Dance Choreographie einstudiert.