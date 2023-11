Zimmermann, Kindergärtner oder doch lieber in die Industrie? Das Thema Berufswahl beschäftigt Jahr für Jahr viele Jugendliche. Eine Entscheidungshilfe gab es auf der Ausbildungsmesse Metro im Konzerthaus in Trossingen. Hier konnten sich die Schülerinnen und Schüler über verschiedene Berufe und Unternehmen informieren.

Mehr Aussteller als 2022

„Mittlerweile sind wir auf 18 Stände gewachsen“, berichtete Stefan Kern vom Gewerbeverein. Im Vorjahr waren 15 Unternehmen dabei. Damals hatten sich die Jugendlichen mehr Vertreter aus dem Handwerk und dem sozialen Bereich gewünscht. Ein Wunsch, der in diesem Jahr umgesetzt wurde. Für zwei Unternehmen mehr wäre noch Platz. Gerne würde Kern noch den medizinischen Bereich abdecken.

Neu in diesem Jahr: Die Schülerinnen und Schüler waren mit Handzetteln unterwegs, mit denen Sie belegen können bei welchen Unternehmen sie am Stand waren. „Durch diese Aktion bringen wir alle dazu, zumindest ein kurzes Gespräch zu führen“, so Kern. Zudem gab es ein Gewinnspiel, bei denen die Schüler ein Foto von sich selbst an einem der Stände machen können, zu gewinnen gibt es Karten für den Europapark.

Zudem stellen Schülergruppen verschiedene Betriebe online vor - zum Beispiel in Form von Videos auf der Plattform Instagram. Das sieht dann so aus:

Ebenfalls neu ist der abendliche Vortrag. Bei „Metro 60 minutes“ spricht Andreas Marquart, Geschäftsführer bei der MS Ultraschall Technologie GmbH über das Thema Selbstverantwortung. Ziel ist ein lockeres Format mit anschließender Diskussion. „Es soll weniger um die Frage nach der perfekten Bewerbung gehen, sondern darum, zu schauen, wo man im Leben hin will“, fasst Kern zusammen.

Die Metro soll nicht nur Schülern ermöglichen, mehr Klarheit für ihre Zukunft zu bekommen, sondern auch Unternehmen helfen, passende Auszubildende zu finden, denn die Bewerbungen werden immer weniger. „Jede Branche klagt“, sagt Florian Widmann, Wirtschaftsförderer der Stadt Trossingen. Umso mehr freut es ihn und Stefan Kern, dass einige Firmen auch direkt auf die Organisatoren der Messe zukamen.

Jonas Müller informierte an seinem Stand über das Handwerk als Zimmermann. (Foto: Katharina Schaub )

Eine davon ist die Zimmerei Müller, die in diesem Jahr zum ersten Mal dabei war. „Der erste Versuch ist geglückt, wir kommen auf jeden Fall wieder“, sagte Zimmerermeister Jonas Müller.

Am Stand der Firma konnten sich die Schüler Pläne und Bilder laufender Projekte sowie Werkzeug anschauen. Außerdem gab es eine Station zum Nageln und Sägen. In der Zimmerei mache sich der Fachkräftemangel zwar bemerkbar, die Ausbildungszahlen seien jedoch nur leicht rückläufig, so Müller.

Auch Sonja Walter von der Firma Straßenbau Walter zog ein positives Zwischenfazit: „Es hat auf jeden Fall gut angefangen.“ Ob unter den Schülern an ihrem Stand auch ein zukünftiger Bewerber sei, könne sich nicht abschätzen.

Bei Alexander Motz, Sonja Walter und Markus Bohner von der Firma Straßenbau Walter konnten die Schüler Bagger, Kran und Lkw steuern - zumindest in der Miniaturversion. (Foto: Katharina Schaub )

Viele Schüler wüssten gar nicht so genau, was sich hinter dem Beruf Straßenbauer eigentlich steckt und wie viel Know-How nötig sei, ergänzt Markus Bohner. Deshalb sei die Firma Straßenau Walter nun auch wieder auf der Metro vertreten, nachdem sie im Vorjahr aus Zeitgründen nicht da sein konnte.

Bei den Schülern kommt das Format jedenfalls gut an. „Die Auswahl ist gut und es gibt viele verschiedene Berufe“, findet die 15-Jährige Alexia. Gemeinsam mit ihrer Freundin Riana hat sie sich unter anderem die Stände der Polizei und von einigen Industriebetrieben angeschaut. Und auch eine Gruppe Jungs, die im Flur des Konzerthauses steht, zieht eine positive Bilanz. Sie alle waren auch letztes Jahr schon hier. Und warum dieses Jahr nochmal? „Das ist wichtig für unsere Zukunft“, sagt einer. Und die anderen nicken zustimmend.