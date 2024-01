Ausbildung zum Betreuungsassistenten bei den Johannitern in Trossingen

Die Johanniter in Trossingen bieten ab 9. April eine Ausbildung zum Betreuungsassistenten an. Die Ausbildung umfasst 160 Unterrichtseinheiten und ist jeweils am Dienstag und Donnerstag von 18.30 bis 21.30 Uhr. Betreuungsassistenten nach §53c SGB XI übernehmen die soziale Betreuung hilfsbedürftiger Menschen im stationären Umfeld. Dazu zählen Personen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, psychischen Erkrankungen oder geistiger Behinderung. Sie sind zudem für die Unterstützung von Senioren im häuslichen Bereich zuständig. Betreuungsassistenten helfen bei täglichen Aufgaben und sichern die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Sie bieten kreativitäts- und bewegungsfördernde Aktivitäten an, erledigen hauswirtschaftliche und organisatorische Tätigkeiten. Anmeldung bei Ausbildungsleiter Michael Beiser, Mail [email protected].