Ausbau der Lindenstraße ab 22. August

Am Dienstag, 22. August, beginnen voraussichtlich die Straßenbauarbeiten in der Lindenstraße in Trossingen. Die Straße wird vom Optik–Geschäft Betzler bis hin zur Löhrstraße gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken in der Rosenstraße ist nur für Anwohner teilweise möglich, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wegen der Arbeiten können die Mitarbeiterinnen der Rosenschule, der Villa Kunterbunt und des Kindergartens Beate Paulus außerdem nicht bis zu den beiden Gebäuden fahren, sondern müssen entweder in der Löhrstraße oder in der Hans–Lenz–Straße parken. Der Mitarbeiter–Parkplatz der Rosenschule wird voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Eltern, die ihre Kinder in einen der Kindergärten oder die Schule bringen möchten, müssen auf Seitenstraßen oder auf die Parkplätze am Marktplatz ausweichen. Die Glascontainer in der Lindenstraße werden während der Bauarbeiten entfernt, da ihre Leerung nicht möglich ist.

Die Arbeiten sind wegen der geplanten Verlegung einer Fernwärmeleitung und dem neuen Straßenausbau erforderlich. Sie dauern voraussichtlich bis Ende November.