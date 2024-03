Auffahrunfall in der Steppachhalde

Trossingen

Trossingen

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von über 8000 Euro ist es am Samstagmittag im Einmündungsbereich der Steppachhalde auf die Straße In Steppach gekommen. Das berichtet die Polizei.