Auf Mondscheinfahrt mit der Trossinger Eisenbahn

In diesem Jahr feiert nicht nur die Trossinger Eisenbahn ihren 125. Geburtstag, auch der Ringzug wird in diesen Tagen 20 Jahre alt. Unter dem Motto „Mondscheinfahrt“ können Fahrgäste am Freitag, 17. November, einen Abend auf der Schiene erleben. Die Abfahrt am Bahnhof Trossingen Stadt ist um 19.14 Uhr. Die Mondscheinfahrten sind kostenlos.

Das Eisenbahnmuseum kann an diesem Abend nicht besichtigt werden. Filmstudenten der Lazi Akademie Esslingen nutzen das Museum und die historischen Fahrzeuge als Drehort für ihre Zwischenprüfung. Um deren Arbeiten nicht zu stören, wird der Zug rechtzeitig vor der Mondscheinfahrt am Museumsbahnsteig bereitgestellt. Auch nach der Fahrt besteht die Möglichkeit, im Zugabteil noch zu verweilen.