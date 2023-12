Auberlehaus meldet neuen Besucherrekord

Als das Museum Auberlehaus am vergangenen Samstag um 17 Uhr seine Türe zur Veranstaltung „Nachts im Museum Auberlehaus“ öffnete, strömten die Besucher herein und nahmen Wartezeiten von bis zu 20 Minuten inkauf, um ins Museum zu gelangen. In den ersten 30 Minuten betraten laut Pressemitteilung rund 200 Gäste das Museum, und so konnte dann auch schnell der 10.000 Gast für die Museumssaison 2023 begrüßt werden.

Familie Martini aus Trossingen erhielt als kleines Geschenk je eine Jahreskarte für das Auberlehaus, die beiden Kleinen je ein Modell des Plateosaurus trossingensis als Geschenk.

Im Museum wimmelte es von kleinen und großen Besuchern, vor allem die Ausstellungen, die nicht beleuchtet waren, wie die Paläontologie und die Naturräume begeisterten und manch einer erschrak bisweilen auch ein wenig, wenn der T-Rex im Kegel der Taschenlampe auftauchte.

Die provencalische Krippe mit ihren über 60 Figuren faszinierte die Gäste und war stets umlagert. Die Auberle-Singers waren mit weihnachtlichen Weisen im ganzen Haus unterwegs. Das kostbare Faksimile der Cosmographia - ein Geschenk von Papst Benedikt XVI an die Bundesrepublik Deutschland - faszinierte die Gäste. Und in der bäuerlichen Wohnung warteten Trachtenträger auf die Gäste und führten auch eine Laterna Magica aus dem Jahr 1860 vor - wie die Bilder laufen lernten, quasi live.

Am historischen Ochsentresen fanden sich die Gäste ein, um sich mit einem Getränk zu stärken und schließlich erklang dort dann zum Abschluss der Museumsnacht noch einmal „Oh Du Fröhliche“ von den Auberlesingers.

Mit insgesamt 571 Besuchern war auch diese Lange Nacht im Museum ein voller Erfolg. Viele Gäste fragten bereits nach dem nächsten Termin. Die weiteste Anreise an diesem Abend hatten Gäste aus Kandel.

Das rein im Ehrenamt geführte Museum Auberlehaus wird künftig jeweils in der Nacht auf den Dritten Advent diese Lange Nacht anbieten.

In 2023 fanden nun bereits über 10.000 Besucher ihren Weg ins Auberlehaus - ein neuer Besucherrekord für das Trossinger Museum und eine Abstimmung mit den Füßen für das rein ehrenamtlich geführte Haus.

Letztmalig geöffnet in 2023 ist das Auberlehaus am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, von 13.30 bis 17 Uhr, dann wieder am Sonntag, 7. Januar.