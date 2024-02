Die Spielstraße, Vorlesenachmittage, Kinderferienbetreuung: Der Arbeitskreis Familienfreundliches Trossingen hat seit seiner Gründung 2008 viel bewegt. Jetzt gibt es Neuerungen. Die bisherige Vorsitzende Martina Pospisil zieht sich zurück, der Arbeitskreis wird künftig von einer Gruppe geleitet. Die bewährten Projekte wird es voraussichtlich weiterhin geben.

„Wir hatten kürzlich eine Sitzung, in der ich mein Amt als Leiterin des Arbeitskreises abgegeben habe“, bestätigt Martina Pospisil. „Da sich kein Nachfolger oder Nachfolgerin gefunden hat, wurde beschlossen, dass sich eine Gruppe als Vorstandschaft bilden wird.“ Acht Personen haben sich bereits zusammengetan, weitere Mitstreiter dürfen laut Pospisil noch dazustoßen. Ein erstes Treffen der neuen Gruppe ist für Ende März geplant.

Welche neuen Projekte auf den Weg gebracht werden, ist noch unklar. „Ziemlich sicher ist aber, dass die Vorlesenachmittage und die Spielstraße weiter laufen sollten, wenn sich dem jemand annimmt. Der- oder diejenige wird aber noch gesucht“, so Pospisil.

Denn beide Projekte kommen gut an. Beim ersten Vorlesenachmittag in diesem Jahr, am 5. Februar 2024, konnte sich der Arbeitskreis über einen Besucherrekord von 38 Kindern in der Stadtbücherei freuen. „Vorgelesen hat Grazia Rastelli-Kempf, die schon seit dem Anfang regelmäßig im Februar vorliest. Und es gibt noch weitere liebe Vorleserinnen: Sigrid Kohler, Susanne Schulz, Sibylle Krieger, Margret Kohaupt, Christa Schaut-Schuler und bis zuletzt auch ich“, berichtet Martina Pospisil. „Auch für die Unterstützung seitens der Stadtverwaltung, aller Helfer bei der Spielstraße und der Vorleserinnen und der Stadtbücherei bin ich sehr dankbar.“

Der Arbeitskreis Familienfreundliches Trossingen nahm seine Arbeit im Februar 2008 auf. Gegründet wurde er von Heinz Reichle, dem ehemaligen Schulleiter der Friedensschule. Das Ziel war und ist ein familienfreundliches und lebenswertes Miteinander. Ein Jahr nach der Gründung trat Pospisil bei: „Ich wurde beim Bürgertreff 2009 von Herrn Reichle angesprochen, der mir auch das Arbeitskreiskonzept vorgestellt hat. Ich war begeistert. Zu dem Zeitpunkt waren meine Kinder fünf und zwei Jahre alt“, so Pospisil. Mittlerweile sind ihre Kinder groß, daher zieht sie sich zurück.

Auch das Thema Integration war unter Pospisil immer wieder ein Schwerpunkt: „Im März 2010 hatte ich im Rahmen vom Café International den ersten Begegnungsabend organisiert und vorbereitet. Es war der tschechische Abend - mit eigenem Vortrag und kleinen Häppchen und Getränken typisch für Tschechien“, erzählt sie. 2015 übernahm sie die Nachfolge von Reichle.

„In der Zeit war unser wichtigstes Thema Kinderferienbetreuung, damals in Zusammenarbeit mit der VHS und dem Kinderschutzbund“, erinnert sie sich. Zudem gab es Mütter-Väter-Kinder-Treffen, um sich auszutauschen. Weitere Schwerpunkte waren und sind die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Einbeziehung der Senioren sowie die Integration von Neubürgern.

Arbeitskreis Familienfreundliches Trossingen