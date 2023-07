Angehende Musiklehrer zeigen ihr Können

Der Förderverein des Hohner–Konservatoriums hat vor Kurzem in seine Räumlichkeiten zu einer musikalischen Begegnung eingeladen. Dieser Einladung folgten zum Ende des Sommersemesters so viele Besucher, dass die Stuhlkapazität nicht ausreichte und Tische als Sitzplätze hinzugenommen werden mussten.

Schulleiter und Kons–Geschäftsführer, Eric Dann, begrüßte das Publikum und gab die Bühne für die Akteure frei. Ob als Solist oder in verschiedenen Besetzungen mit Akkordeon und Mundharmonika spielend, zeigten die angehenden Musiklehrer ihren Könnensstand. Die Auswahl der Stücke reichte von Johann Sebastian Bach bis zur Neuzeit. Der jüngste Komponist Nils Aebersold (*1996) war sogar anwesend. Zusammen mit vier Kommilitoninnen ging er auf eine musikalische Reise. Seine „Travel Moments“ entstanden im Rahmen seiner Abschlussprüfung im Studienfach Musikbearbeitung/Komposition. In Trossingen war der vierte Satz des Werkes schon bei den Trossingen Open zu hören. Die Aufführung aller vier Sätze war aber eine Uraufführung für die Musikstadt und kam bei den Zuhörern gut an.

Das Konzertprogramm nahm sich verschiedener Klangwelten an. Jeweils zwei Stücke stammten von Astor Piazolla und Franck Angelis. Von Wladimir Zubitsky, einem hoch geschätzten ukrainischen Komponisten von Originalmusik für Akkordeon, standen zwei Werke auf der Vortragsliste. Die erste vorgetragene Komposition spiegelte den Klang der Karpaten wider. In der zweiten wurden die Zuhörer eingeladen, in die ukrainische Volksmusik einzutauchen. Aus der Welt der sogenannten Unterhaltungsmusik kam „Isn’t she lovely“ von Stevie Wonder zu Gehör. Auch ein Titel aus der Filmmusik durfte in der Programmzusammenstellung nicht fehlen.

Das bekannte Lied „The Rose“ brachte die größte Anzahl von Musikern auf die Bühne. Jeweils mit einer Rose bedankte sich Brigitte Burgbacher, die Vorsitzende des Fördervereins, bei den Mitwirkenden des Abends, die mit lang anhaltendem Applaus bedacht wurden. Aus den Reihen der Studierenden waren dies: Sarah Gimbel, Karla Gvozden, Juliana Kraus, Anna Matchenko, Nils Aebersold, Dmytro Sakovych und Ivan Tsarynnyk. Bei drei Musikstücken waren auch aus den Reihen der Dozenten als Begleiter am Flügel, Naoko Nebl und Hans–Günther Kölz zu hören. Es war der Fördervereinsvorsitzenden anzusehen, dass Sie sich über das gelungene Benefiz–Konzert und den Besuch der Ehrengäste, darunter Hohner–Geschäftsführer Arthur Chuang, drei Mitglieder von zwei Fraktionen des Trossinger Gemeinderates und zwei Kreisrätinnen sowie der etwa 80 Besucher und Besucherinnen aus nah und fern, sehr freute.