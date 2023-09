Am Ende wissen, wie es geht

Die katholische Erwachsenenbildung lädt in Kooperation mit der Volkshochschule Trossingen und der Hospizgruppe am Donnerstag, 19. und Freitag, 20. Oktober zum „Letzte-Hilfe-Kurs“ ein. Lebensende und Sterben von Angehörigen, Freunden, Nachbarn macht oft hilflos, weil das Wissen der Begleitung im Sterbeprozess verloren gegangen ist. Um hier Kompetenz und Wissen zu gewinnen, vermitteln Ulrike Obermayr, Palliativ-Pflegefachkraft, und Heike Kohler, Religionspädagogin, in einem zweiteiligen Kurs interessierten Menschen Basiswissen, Orientierung und einfache Handgriffe zum Thema Sterbebegleitung. Es geht darum, Ängste abzubauen und Menschen zu ermutigen, Sterbenden hilfreich zur Seite zu stehen. Denn Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern für jeden möglich. Was alle am Ende des Lebens am meisten brauchen, ist Zuwendung. Der zweiteilige Kurs findet jeweils von 19 bis 21 Uhr im katholischen Gemeindehaus St. Theresia in Trossingen statt. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter www.keb-tuttlingen.de oder unter der Telefonnummer 07461/96598020.