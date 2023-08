„Alte Strukturen aufbrechen“

Die Trossinger Seelsorgeeinheit der katholischen Kirchengemeinden hat ihre Statistik zum Kirchenjahresende 2022 veröffentlicht. Mitarbeiterin Andrea Utz hat sich mit Pfarrer Thomas Schmollinger über die Entwicklung in der Seelsorgeeinheit unterhalten.

Herr Pfarrer Schmollinger, wie sehen Sie die Entwicklung Ihrer Seelsorgeeinheit? In Trossingen wurden 2022 32 Menschen zu Grabe getragen. Dagegen konnten Sie 23 Kinder taufen. Somit werden Ihre Schäflein auch ohne Kirchenaustritte weniger.

Ja, das ist die normale Entwicklung, — es sterben mehr Menschen, als dass Kinder geboren werden und daher natürlich auch weniger Kinder getauft werden. Schön, dass sich auch Kinder im Erstkommunionalter entscheiden und sich durch die gute Erstkommunionbegleitung mit ihren Eltern auf die Taufe vorbereiten können und ganz bewusst die Taufe erfahren und als Geschenk empfangen.

Vier Paare wurden 2022 in Trossingen und Durchhausen getraut. Sicher spielt Corona noch eine große Rolle. Wo geht beim Heiraten der Trend hin?

Der Entschluss eine kirchliche Ehe einzugehen und sich trauen zu lassen hat sich grundlegend verändert. Zum einen heiraten Paare später als früher und dann kommt vielleicht doch schon das erste Kind, das neue Haus, die neue Wohnung dazu und hat Priorität. Dann gehen gewiss mehr Beziehungen auseinander und die Beziehungsfähigkeit, sich auf lange Sicht zu binden, ist schwieriger geworden, weil dies dem Freiheitsgefühl und dem Individualismus entgegen läuft. Dennoch gibt es auch Paare, die sich mit ganzem Herzen verbunden fühlen und den Segen der Kirche wünschen. Der Trend geht auch dahin, dass es keine große Feier sein muss. Auch Segnungen auf dem Standesamt hatte ich in diesem Jahr bereits zwei und meine Kollegin auch eine Segnung außerhalb der Kirchenmauern. Das scheint doch auch der neuen Lebensformen, der aktuellen Realität und der mangelnden Kirchenbindung zu entsprechen.

Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Seelsorgeeinheit?

Die Zukunft beginnt dort, wo wir alle damit anfangen „Gott wieder neu zu entdecken“ und zu „suchen“. Es gibt auf der einen Seite viele Menschen, die die Sehnsucht von Leben, Glück und der Suche nach einem Gott in sich tragen. Dazu gibt es auch viele Angebote außerhalb der Kirche. Als Kirche sind wir jedoch Garant und Förderer von der Liebe Gottes zu sprechen, die uns Menschen „gratis“ zukommt. Wer einmal das Geschenk des neuen Lebens erlebt hat, oder wer einmal aus einem Unfall heil herausgekommen ist, der wird sich immer die Frage stellen, wer bin ich, wozu bin ich auf dieser Welt und gibt es einen Gott, ein Wesen, das über meinen kleinen Horizont hinaus eine Rolle spielt.

Unsere Seelsorgeeinheit in Trossingen, Durchhausen und Gunningen wird sich immer so verändern und verändern müssen, dass wir die Sehnsüchte und das Leben, die Freude und die Trauer von Menschen immer im Blick haben sollen, und da bin ich ganz offen, auch neue Wege zu gehen, um mit anderen Menschen auf der Spur Jesu Christi das Leben zu gestalten, zu reflektieren und die Sprache Gottes immer neu verstehen zu lernen. Beziehungen spielen da eine ganz große Rolle. Mit Gott und den Menschen in Beziehung kommen. Das versuchen Menschen in unserer Kirche, jeden Tag neu und ich erlebe offene Menschen, die sich mehr trauen zu sagen, was sie denken und fühlen und glauben.

Haben Sie auch Pläne?

Pläne für die Zukunft gibt es gewiss immer wieder welche. Wir werden experimentieren, uns von Altem verabschieden müssen. Der innere Bau der Kirche muss erneuert werden. Alte Strukturen aufgebrochen werden. Die Fenster weit zu öffnen, sagte schon Papst Johannes XXIII beim Konzil. Wir brauchen auch ein neues Konzil von unten, mit der Ebenbürtigkeit und Wertschätzung von Frauen, Männern, Kindern, Jugendlichen und Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts ganz eigene Wege gehen, die wir in der Kirche lange Zeit übersehen haben. Wir sind auf jeden Fall vor Ort eine offene Kirche und das tut gut, neue Wege auch in den Gremien, Gruppen und Kreisen zu gehen, die in die Zukunft blicken.