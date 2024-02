Fünf Sonderausstellungen in einem Jahr - das bedeutet Rekord für das Trossinger Auberlehaus. Ab 3. März heißt es Uhr-Zeit, wenn das Museum historische Zeitmesser aus der Sammlung des Musée d’horlogerie et decolletage in der Partnerstadt Cluses präsentiert. Bis zum Herbst folgen Ausstellungen über unter anderem Korallen und Kronen.

Die Uhren der Cluser Sammlung gingen ursprünglich auf zwei sammelnde französische Ärzte zurück, berichtet Auberlehauschef Volker Neipp. Die älteste der 43 Uhren, die in Trossingen hängen werden, sei eine Schwarzwalduhr von um 1600. „Es sind auch sehr frühe Nürnberger Uhren und wunderbare französische Uhren darunter“. Sie werden bis 26. Mai jeden Sonntag zwischen 13.30 und 17 Uhr zu den üblichen Öffnungszeiten der Einrichtung zu sehen sein. Angeliefert würden die Exponate am 29. Februar, dabei sein werde dann die Cluser Museumsleiterin Florence Jiguet-Poirier.

Bedrohte Schönheiten

Am 16. Juni beginnt dann bereits die nächste Sonderausstellung - „Korallen, Bedrohte Schönheiten heute und in der Urzeit“ (bis 15. September). Neben vielen auswärtigen würden dazu auch fossile Korallen gezeigt, die derzeit im Magazin des Museums gelagert sind, erläutert Neipp. „Für Leute, die sich einen Urlaub nicht leisten können, holen wir die Korallen her“, lacht er.

Auch das wichtige Thema Korallensterben und Meeresverschmutzung wird breiten Raum einnehmen - so mit einer Fotoausstellung der Universität Bremen etwa zum Wiederaufbau von Korallenriffen. Geplant sei für Juni/Julí zudem ein Aktionstag mit Wissenschaftlern für Trossinger Schüler im Konzerthaus, so Volker Neipp.

Diadem von Tutanchamun

Seine Augen leuchten, wenn er von der dritten Sonderausstellung berichtet - die biete ab 3. Oktober „23 herausragende Repliken von Kronjuwelen“ (bis 2. Februar 2025). Die Exponate stammen aus der Kronen-und Insigniensammlung Abeler in Wuppertal. „Zeitlich beginnt es im alten Ägypten“, erläutert Neipp - mit Repliken des Diadems und des Zepters von Tutanchamun.

Auch die Film-Krone von Elisabeth Taylor aus „Cleopatra“ werde zu sehen sein. „Dazu Napoleons Lorbeerkranz, die österreichische Krone, die deutsche Reichskrone - im Maßstab eins zu eins mit gleich vielen Steinen.“ Und natürlich die britischen Kronjuwelen - als Kopien, an denen jeder Bewunderer blauen Blutes seine Freude haben dürfte.

Schau ist besonders geschützt

Die Meisterwerkstatt des Wuppertaler Juweliers Abeler habe 23 Kronjuwelen kopiert, erläutert der Museumsleiter. Diese seien bereits in Japan ausgestellt worden und „sind mitgeschippert auf der MS Deutschland“. Über die Höhe der Versicherungssumme für die Verweildauer in Trossingen darf er nichts sagen. „Aber die Alarmanlage im Auberlehaus ist extra für die Ausstellung noch mal schärfer gemacht worden - sie wird besonders geschützt sein.“

Falls das geplante Kino im Erdgeschoss der Einrichtung bis dahin fertiggestellt sei, möchte Neipp dort zur Ausstellung passende Filme laufen lassen - etwa „Sissi“-Streifen mit Romy Schneider oder „Ein Herz und eine Krone“ mit Audrey Hepburn und Gregory Peck. Auch eine Sonderschau über Kino-Geschichte(n) ist für den Herbst ins Auge gefasst. Die genaue zeitliche Umsetzung hängt jedoch noch von den derzeit laufenden Arbeiten des Aufzugseinbaus im Auberlehaus ab.

Vom Feind zum Freund

In das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Trossingen und Cluses in diesem Jahr ist auch das Auberlehaus involviert. Nach dem gemeinsamen Festwochenende in der französischen Stadt Ende Juni steigen die Festivitäten in der Musikstadt am ersten Oktoberwochenende. In beiden Orten zu sehen sein wird die Ausstellung „Vom Feind zum Freund“.

An großen Schautafeln, „die bilingual beschriftet sind“, werde die wechselvolle Geschichte der beiden Länder von 1870/71 bis zur Jetztzeit nachgezeichnet, erläutert Neipp. Das Symbol des Schlüssels, die Schautafeln sollen in Form eines Schlüssels postiert werden, spielt eine wesentliche Rolle: „Das Verständnis für andere Nationen ist der Schlüssel für ein friedliches Miteinander.“

Neues Kino im Erdgeschoss

Ebenso für einige Wochen im Oktober sollen Schautafeln in dem Trossinger Museum über die Patenkompanie der Stadt in Donaueschingen informieren. In der Weihnachtszeit will das Trossinger Museum seine provencalische Krippe in Cluses aufbauen.

Wegen der Kronjuwelen-Schau sei der Jahresetat der ehrenamtlich betriebenen Trossinger Institution höher als sonst, sagt Volker Neipp. „Wir investieren in 2024 zwischen 45.000 und 47.000 Euro ins Haus.“ So sei bereits die Homepage neu gemacht worden, weiteres Geld werde unter anderem in Flyer, das neue Kino und den Umbau des Bereichs Stadtgeschichte gesteckt.