Sehr gut gefüllt gewesen ist das Trossinger Konzerthaus bei der Aufführung des Musicals „Aladin“. In erster Linie Eltern mit ihren Kindern füllten den Großteil der Stuhlreihen, aber auch einige Großeltern erfreuten sich an der farbenfrohen Inszenierung der bekannten Geschichte um den Straßenjungen Aladin und seiner Wunderlampe (Foto: Michael Hochheuser). Zu ins Ohr gehenden, eigens für das Musical komponierten Melodien tanzten und sangen die Akteurinnen und Akteure des Theater Liberi in einfallsreichen Kostümen - daran hatten nicht nur die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Freude.